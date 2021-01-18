نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة بالنيابة العامة السعودية.. إعرف التفاصيل الكاملة وكيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية أمس الأحد بالإعلان عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة إدارية عددها 671 وظيفة للجنسيين الرجال والنساء وذلك عبر نظام جدارة الجديد.

ووجهت النيابة العامة دعوتها للخريجين الحاصلين على الشهادات العلمية المختلفة والتخصصات المختلفة المناسبة للقيام بمهام الوظائف المعلن عنها المضمنه بكافة درجات رواتب الموظفين العامة الإدارية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الثامنة للتقدم للحصول على وظيفة عبر نظام جدارة.

وأضافت النيابة العامة خلال بيانها أمس أن الراغبين في الحصول على إحدى الوظائف المعلن عنها من خلال نظام التوظيف “جدارة” وظائف إدارية لعام 1442، وتلك الوظائف بالتفصيل كالتالى.

إجمالي عدد الوظائف الشاغرة بالنيابة العامة المضمنه بالإعلان

عدد الوظائف الشاغلة الإجمالى هو (671) وظيفة مقسمة كالتالي:

الوظائف الشاغرة متاحة بجميع أنحاء المملكة حيث إنها موزعه على جميع مناطق المملكة ومدنها، ومحدد نصيب للرجال ونصيب للنساء حيث أن نصيب الرجال منها (539 وظيفة)، ونصيب النساء منها (132 وظيفة).

المؤهلات المطلوبة لوظائف النيابة العامة السعودية

مطلوب جميع المؤهلات العلمية بدأً من حملة الدبلومات الفنية وجميع المؤهلات والتخصصات الأخرى.

التخصصات المطلوبة بالنسبة للرجال والنساء

أولًا- الوظائف المتاحة للرجال بالنيابة العامة عددها الإجمالى هو (539 وظيفة) فى المهام التالية.

باحثين إجتماعيين.

مهام الإحصاء.

التطوير الإداري.

مهمة مسئول توظيف.

شؤون الموظفين.

مراقبة الأمن والسلامة.

الدعم الفنى.

كتاب سجلات.

كتاب ضبط.

محاسبين.

مسئولى حسابات.

مسئولى رواتب.

مسئولى مشتريات.

مسئولى مناقصات.

مهندسين مدنى.

مهندسين معماري.

محللين نظم.

مطورين برامج.

مساعدين هندسة كهربائية.

مساعدين مهندسين معماري.

أمناء مخزن.

مساعدين باحثين إجتماعيين.

باحثين إحصاء.

مساعدين باحثين تطوير إداري.

مساعدين باحث مخزون.

مسئولين صرف.

مسئولى علاقات عامة.

مسئولى وثائق ومحفوظات.

مترجمين لغة أردوية.

مترجمين لغة هندية.

مساعدين محاسبين.

مساعدين مراجعين حسابات.

مراجعيين شؤون موظفين.

مراقبين مخزون.

مساعدين إداريين.

فنيين تكييف.

مسئولى إتصالات.

مساعدين دعم فنى.

مسئولى صرف.

فنيين صيانة اجهزة.

مسئولى عهد.

مراقب أمن.

مصورين فوتوغرافي.

ثانيًا- الوظائف المتاحة للنساء بالنيابة العامة عددها الإجمالى هو (132 وظيفة):

باحثات إجتماعية.

مراجعات شؤون موظفين.

موظفات دعم فنى.

مطورات برامج.

مساعدات باحثات إحصاء.

مساعدات باحثات تطوير إداري.

مساعدات باحث توظيف.

مساعدات باحثات شؤون موظفين.

كاتبات ضبط.

مساعدة محاسب.

مساعدات حسابات.

مراجعات رواتب.

مراجعات شؤون الموظفين.

مسئولات مشتريات.

مراجعيين مناقصات.

مفتشة من النساء.

كاتبة سجلات.

كيف تعرف المسميات الوظيفية

لكى تطلع على المسميات الوظيفية، يتم الدخول على الرابط المخصص لذلك كما يلى:

الوظائف الخاصة بالرجال (وظائف النيابة العامة السعودية للرجال).

الوظائف الخاصة بالنساء (وظائف النيابة العامة السعودية للنساء).

طريقة التقديم على وظيفة فى نظام جدارة

يتم الدخول خلال هذا الرابط (رابط نظام جدارة لوظائف النيابة العامة السعودية) والتأكد من أن البيانات صحيحة، وإذا كانت توجد أي اختلاف فى البيانات يقوم المتقدم بعمل اعتراض ليقوم مسئولى نظام جدارة بدراسة الطلب من خلال مراجعة البيانات مع مسئولى وزارة الموارد البشرية، وإذا كانت البيانات صحيحة تقوم بالضغط على زر التقديم على الإعلانات الوظيفية، علماً أنه لم يتم النظر فى أى طلب غير مطابق للترشيح.

تحديد الوظيفة المرغوب بها من إحدى الوظائف المعلنة عن طريق وضع علامة في المربع الخاص بتلك الوظيفة داخل إستمارة الطلب.