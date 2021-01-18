نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قضية عبر ديوان المظالم bog.gov.sa في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن قضية عبر ديوان المظالم في السعودية، بشكل إلكتروني يتوفر الاستعلام عن العديد من الخدمات القضائية التي يتم تقديمها من خلال الديوان عبر موقع ديوان المظالم بالسعودية، ومن خلال ديوان المظالم يمكن لجميع المستفيدين من المواطنين وكذلك الأفراد بمهنة المحامين المسجلين استخدام كافة الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ديوان الظالم، ومن أهم الخدمات الإلكترونية التي يوفرها ديوان المظالم خدمة التقاضي الإلكتروني داخل القطاعات الحكومية المختلفة بالمملكة، وتعد هيئة ديوان المظالم هيئة قضائية إدارية مستقلة بخادم الحرمين الشريفين، والتي من خلالها يتم إرساء العدل وتفعيل الرقابة القضائية على كافة الأعمال الخاصة بالإدارة ويتم ذلك من خلال رفع الدعاوى الي هذه الهيئة، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن قضية عبر ديوان المظالم في السعودية.

ديوان المظالم السعودي

يسعى ديوان المظالم الي تطبيق الأنظمة واللوائح الإدارية والنظامية المختلفة التي من خلالها يتمكن صاحب الحق من التقدم بالتظلم الخاص به، مما يضمن الحفاظ علي الحقوق الشخصية وتفعيل الأحكام الشرعية والعدل بين أفراد المجتمع السعودي ورد المظالم الي أصحابها، ويساعد ديوان المظالم كافة المواطنين وأيضاً مساعدة المؤسسات داخل الدولة والمساهمة في حل المشاكل الخارجة عن نطاق تخرج عن تخصص السلطة القضائية بالدولة، فهناك العديد من المشاكل الإدارية التي يتم حلها عبر ديوان المظالم دون الذهاب الي المحاكم للفصل في حلها.

الاستعلام عن قضية أو مشكلة بديوان المظالم السعودي

يمكن لأي مواطن البحث عن خدمات ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات لتالية: