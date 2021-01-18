نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقديم طلب الزيارة العائلية في المملكه العربيه السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقديم طلب الزيارة العائلية من الأشياء المهمة لمن يعملون في المملكة العربية السعودية ، حيث تحرص المملكة العربية السعودية علي تقديم التسهيلات للعاملين بها لاستقبال عائلاتهم ، عن طريق إتباع مجموعه من الإجراءات البسيطة، باستخدام الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية الذي يساعد علي معرفة شروط تقديم طلب الزيارة العائلية و الحصول على تأشيرة للزياره العائلية.

فقد قامت المنصة المسؤولة عن الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية, بتوفير طلب تقديم لمن يريد استقبال عائلته للمملكه العربيه السعودية، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم بشكل أكثر وضوحاً شروط تقديم طلب الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية.

شروط تقديم طلب الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية.

تقتصر الزيارة العائلية علي الأقارب من الدرجة الأولى مثل الوالدين والزوجة والأبناء فقط. يجب حصول المقيم على أقامة عمل وليس مرافق. عدم تقديم طلب الزيارة العائلية خلال موسم الحج. أن يمتلك المقيم بالمملكة العربية السعودية تأشيره إقامة سارية لمده لا تقل عن ثلاثة أشهر. أن تزيد صلاحيه استخدام جواز السفر عن 6 أشهر. غير مسموح باستقبال أكثر من زوجه خلال الزيارة العائلية. لا يسمح بتقديم طلب زياره عائليه للأبناء إذا تجاوز عمرهم عمر أل 18 عام. كما يجب علي المقيم بالمملكة العربية السعودية القيام بتسجيل طلب الزيارة العائلية عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية. بالإضافة إلي القيام بتسديد الرسوم التي تم تحديدها على طلب الزيارة العائلية.

وبذالك تتم شروط تقديم طلب الزيارة العائلية .

كيفيه التقديم لطلب الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية

قامت المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية بتوفير الكثير من الوقت والجهد لمن يرغب في تقديم طلب الزيارة العائلية ويتم ذلك عن طريق:-

قيام الشخص المقيم بالمملكة العربية السعودية بالدخول إلى المنصة الإلكترونية. تسجيل كافه البيانات المطلوبة الخاصة به وبالزائرين ثم الحصول على رقم الطلب الذي يمكنه من خلاله متابعه الطلب الذي قام بتقديمه. “لا تزيد مدة الرد علي الطلب عن ثلاثة أيام”. قيام الشخص بطباعة طلب الزيارة العائلية مع مراعاة إمضاءه وختمه بواسطة صاحب العمل. الذهاب لتصديق طلب الزيارة العائلية في مكتب الغرف التجارية مع دفع الرسوم المقررة على الزيارة العائلية. عند دفع الرسوم المقررة والذهاب لتصديق الطلب في الغرفة التجارية.

يجب على الشخص المقيم بالمملكة العربية السعودية أخذ مجموعه من الأوراق المطلوبة معه

منها ما يلي:-

خطاب للتعريف بالمهنة مع مفردات المرتب مختومين من صاحب العمل.

أسماء الأشخاص الذين سيتم استقبالهم في الزيارة العائلية مصحوباً ب توقيع الكفيل.

صوره لجواز السفر مع الأصل.

صوره لعقد الزواج مع شهادات ميلاد الأطفال إن وجدت.

صوره شهاده ميلاد المقيم بالسعودية.

صوره واصل جواز سفر الوالدين.

صوره وأصل الإقامة.

كيفيه دفع رسوم طلب زيارة عائلية في المملكة العربية السعودية.