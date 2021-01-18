نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 على رتبة (جندي) عبر أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت أمس الأحد الإدارة العامة للقبول المركزي استقبال طلبات التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442، برتبة جندي بمؤهلات الثانوية العامة فيما فوق، بينما يفضل من لديها مؤهل أعلى ويكون التقديم عبر بوابة أبشر للتوظيف التي توفر الوظائف الحكومية العسكرية بحسب إعلان كل قطاع من خلاله، لذلك على جميع المتقدمات على الالتحاق بوظائف مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية استيفاء الضوابط والشروط المطلوبة، علماً بأن مدة التسجيل تستمر لمدة أربعة أيام متتالية من الأحد وحتى الخميس الموافق 21 يناير 2021 وبالهجري 8-6-1442هـ من وإلى الساعة العاشرة صباحاً عبر أبشر توظيف.

رابط التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 عبر أبشر للتوظيف

بعد قراءة الشروط جيداً على كل الراغبات في التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء الدخول عبر رابط أبشر للتوظيف ومعرفة مواعيد الحضور والمستندات المطلوبة والزي الرسمي المحدد للمقابلة.

شروط وظائف مكافحة المخدرات للنساء

مثلها مثل شروط أي وظيفة في أبشر لابد من الجنسية السعودية من الأصل والمنشأ ويستثنى فقط من نشأت مع والدها أثناء أداء خدمته للمملكة خارجها.

لابد من أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك والسمعة، بمعنى أوضح أنه لا يكون قد صدر أي حكم ضدها في أي قضية إن كانت.

ألا تكون موظفة سابقاً في أي وظيفة حكومية أو تابعة لنظام الخدمة العسكرية، أو تكون قد فصلت من أحدهم من قبل.

إذا كانت متزوجة يجب أن تكون متزوجة من رجل سعودي.

توفر بطاقة هوية وطنية مستقلة سارية المفعول.

المؤهل شهادة الثانوية العامة ويفضل المؤهل الأعلى,

اجتياز كل مراحل المقابلات واختبارات القبول.

أن تكون لائقة طبياً وخالية من أي أمراض معدية أو مزمنة.

لائقة بدنياً بمعنى أن الطول يتناسب مع الوزن.

معلومة هامة/ عند التقديم على الوظائف المتاحة عبر أبشر إقرئي الشروط بعناية، ثم أجيبي على الأسئلة في المقابلة الشخصية بتروي وكتابة المعلومات والبيانات الخاصة بك بكل مصداقية، نظراً لإتمام عملية تطابق البيانات التي تجرى بعد كل مقابلة وعند التطابق سوف يتم استبعاد أي طلب به اختلاف نهائياً يكون غير متطابق.