كيف المعنوية؟ …فعالية أقامتها جمعية فتاة الأحساء

دوت الخليج – تقرير : وضحى الونيس – أسماء الهلال

كيف المعنوية؟ ليس مجرد سؤال إنما فعالية أقامتها جمعية فتاة الأحساء في منتزه الملك عبدالله بالهفوف بدئت فكرتها من قصة حصلت بداية العام الدراسي عندما لاحظت صاحبة الفكرة خوف ورعب الأطفال والأمهات من خروجهم ومقابلتهم الجمهور من بعد جائحة كورونا التي سببت القلق وقطعت حبال الوصل الذي أدى إلى انخفاض معنويات الأشخاص فالهدف من هذه الفعالية تنمية المجتمع وتعزيز الصحة النفسية والجسدية ورفع المعنوية بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم الرياضات التي تساعد الفرد على تعزيز الاستقرار النفسي وشعوره بالسعادة، اشراك ذوي الهمم مع الممارسات التي تدعمهم بالإندماج.

فقد احتوى شعار فعالية كيف المعنوية؟ على خمسة ألوان وكل لون يرمز لمعنى لرفع المعنوية فاللون الوردي يدل على منطقة الوعي واللون الأصفر على منطقة كن نشيطا واللون الأزرق منطقة الألعاب الشعبية واللون الأخضر تواصل واللون الأحمر على التعلم ولكل منطقة قائد أو قائدة من مركز امضاء التطوعي.. فالآن دعونا ننطلق إلى منطقة اللون الوردي لمعرفة ما احتواه الركن من أنشطة فقد شمل على ركن الاسترخاء: يكون فيه التعبير عن مشاعرك عن طريق (الرسم، الخط، المجسمات)، كما يوجد ركن يطلق عليه ادعم قضيتك: الهدف منه زيادة الوعي بأن يكون الفرد مساهم في حل القضايا أو تقديم النصائح والحلول من خلال التجارب والمواقف التي حصلت له، ركن المرايا: يساعد هذا الركن في تطوير وتنمية الذات، ركن البالون: يساعد هذا الركن على تفريغ الطاقة السلبية عن طريق كتابة الفرد ما يزعجه على البالون ثم ارتداء قفاز البوكس للكم البالون حتى ينفجر أو استخدام الإبرة، ركن خلك واعي: عبارة عن ركن مجهز للقراءة فالقراءة مساج للعقل وتساهم في تعزيز شخصية الانسان، كما يمكنك في هذا الركن اقتباس العبارات من الكتب المعروضة ومشاركة العبارات التي راقت لك من الكتاب عبر موقع توتير بهشتاق كيف المعنوية بالإضافة إلى وجود موسيقى تعزلك عن العالم الخارجي لتستمتع بالقراءة.

منطقة اللون الأزرق: شملت تلك المنطقة ركن التحدي المكون من مجموعة من الألعاب الشعبية كـ (الكيرم، الشطرنج، البلوت، الآونو وغيرها من الألعاب)

منطقة اللون الأخضر: الهدف منه التواصل ويتضمن هذا الركن مباريات كرة القدم بشكل يومي.

منطقة اللون الأصفر: كن نشيطا وشملت عدة نشاطات كالمشي ومشاركة الدراجات والتصوير وعمل المكياج.

حيث شارك أيضا العديد من شعراء المحافظة يوم الثلاثاء الموافق 5/1/2021م بمحاورات شعرية مع الشعراء (سعد الثنيان، نافع البويت، محمد السالم، حمد المفرج، عبد اللطيف الوحيمد، يحي ال سويد) وعريف الأمسية الشاعر راشد القناص

كما شوهد في يوم الاربعاء الموافق 6/1/2021م مسيرة نضمها شباب وشابات من المتطوعين ودراجي النعاثل بهدف جذب الزوار لمشاركة أفراد المجتمع من كبار وصغار وذوي الهمم تحت شعار (نعم للمشي… لا الكسل)

فقد شارك في يوم السبت الموافق 9/1/2020م أكثر من 34 فريق من الدراجات النارية في عرض استعراضي

وفي يوم الأحد الموافق 10/1/2021م جهزت وزارة الصحة ركن لحملة تطعيم ضد الانفلونزا لجميع المتواجدين في الفعالية من مشاركين وزوار

وفي يوم الأثنين الموافق 11/1/2021م زار فريق عطاء لذوي الإعاقة الحركية التابع لجمعية ذوي الإعاقة بالأحساء

وفي يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2021م تم استضافة فريق ضياء لذوي الإعاقة البصرية

وفي يوم الأربعاء الموافق 13/1/2021م تم استضافة ثلاث من صقارين الإحساء ومن ضمنهم الصقار محمد عثمان القحطاني الحائز على جائزة في المركز الأول في مسابقة فئة الشاهين

وفي يوم الخميس الموافق 14/1/2021م تم استضافة مقدم برامج ومسابقات في قناة المجد الفضائية المقدم عبد الله السلمي

بالإضافة إلى مشاركة لجنة إسعاد المتطوعين والتي تشرف عليها الأستاذة منيرة الحمد

فقد بلغ عدد الحضور الفعالية 5000 زائر وزائرة وعدد الداعمين 14 من الأفراد والشركات وعدد المشاركين 9 مشترك وعدد المتطوعين 123 متطوع ومتطوعة وعدد الفرق المشاركة بكرة القدم 9 فرق وبلغ عدد الإعلاميين 27 إعلامي وإعلامية وعدد الأخبار 180 خبر.

وفي ختام فعالية كيف المعنوية يوم السبت الموافق 16/1/2021م كرمت رئيسة جمعية فتاة الإحساء الأستاذة: لطيفة العفالق جميع الداعمين والداعمات لنجاح الفعالية فقد بدئت كلمتها بالتحية والشكر والثناء على الجهود المبذولة لكل الداعمين مبتدئة بفريق عمل جمعية فتاة الإحساء الأستاذة عائشة الدوسري مديرة الجمعية والاستاذة سارة العتيبي رئيسة المشروع والأستاذة ريم الزهراني مديرة العلاقات العامة كما كرمت الرعاة والمشاركين من الصحف والرياضيين كفريق الشرقية للمشي، دراج النعاثل، الهلال الأحمر بالإضافة إلى الفرق التطوعية المشاركة كفريق ابتسم الترفيهي ،فريق سمو التطوعي ، فريق الف التطوعي و عيادة الحيوانات الأليفة , كما كرمت الإعلاميين، فقد نوهت رئيسة الجمعية على انطلاق مبادرة جديدة سببها تدوين الملاحظات من قبل الشباب والشابات التي استطاعوا تجميعها من خلال الرسومات وعبارات الزوار لمعرفة احتياج المجتمع فليس المال فقط هو احتياج وانما الاحتياج الحقيقي للمجتمع هو الفكر والدعم والتوعية.

جمعية فتاة الإحساء قد ساهمت لدعم الآخرين على ممارسة أنشطة وتحديات في الترويح عن النفس وتحسين المزاج، ونشر روح المرح بتبنيها طرق جديدة للسعادة كالزراعة وتربية الحيوانات الأليفة وممارسة الرياضة والهوايات

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