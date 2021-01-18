نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مكافحة المخدرات للنساء وطريقة التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتوفير بعض الوظائف للنساء في قسم مكافحة المخدرات، وهذا الأمر يشغل بال العديد من المواطنين السعوديين، كما تزداد عمليات البحث من قبل النساء عن طرق التقديم على هذه الوظائف وما هي الشروط المطلوبة للقبول بها، ويرغب البعض في معرفة طبيعة هذا العمل والمواعيد المحددة للتقديم من خلال منصة أبشر الالكترونية، وسوف نستعرض مع حضراتكم إجابة لجميع هذه الأسئلة في مقالنا هذا.

شروط القبول في وظائف مكافحة المخدرات للنساء

يوجد العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمات على هذه الوظائف، ومن أهمها ما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة حاملة الجنسية السعودية ومن أب وأم سعوديين.

إذا كانت المتقدمة على هذه الوظائف متزوجة فيجب أن يكون زوجها سعودي.

يجب حصولها على الشهادة الثانوية أو مؤهل أعلى من ذلك.

يجب أن تتمتع بالسيرة الطيبة والسمعة الجيدة.

لا يجب أن يكون عليها أي قضايا أو أحكام.

لا يمكن أن تعمل المتقدمة في أي هيئة حكومية.

يجب ألا يكون تم تعيينها من قبل في أحد المؤسسات العسكرية.

طريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات أبشر

أولاً يجب الدخول على موقع أبشر الالكتروني للتوظيف.

والدخول على وظائف مكافحة المخدرات.

الضغط على تقديم طلب.

يجب إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الخاصة بها.

من أهم البيانات: رقم الهوية الوطنية، الحالة الاجتماعية، الاسم بالكامل، العنوان السكني، رقم هوية الأب.

وبعد الانتهاء يجب إدخال بيانات المؤهل العلمي.

والضغط على حفظ وتقديم طلب.

طبيعة العمل في قسم مكافحة المخدرات للنساء

يوجد دور مهم للمرأة في مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، وطبيعة هذا الدور تكون كالآتي: