نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة التقديم على وظائف الكادر النسائي في مكافحة المخدرات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف مكافحة المخدرات، لقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالسعودية اليوم الأحد ١٧ يناير ٢٠٢١ فتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة الخاصة بالنساء في قطاع مكافحة المخدرات على رتبة جندي، كما أوضحت أن التقديم سوف يكون بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر للتوظيف، والجدير بالذكر هنا أن قطاع المخدرات بالمملكة العربية السعودية يمثل الجهاز الأمني المسؤول عن قضايا المخدرات وكل ما يتعلق بها من قضايا المروجين والمتعلمين وقضايا الاتجار وغيرها، و تعمل دائماً على رفع مستوى أداء العاملين بها من خلال برامج تدريبية داخل المملكة وخارجها من أجل تطوير مهارات العاملين بها، ولقد قامت مكافحة المخدرات بوضع عدة ضوابط وشروط يجب توافرها في المتقدمات إلى الوظيفة وهي كالتالي.

شروط تقديم مكافحة المخدرات ١٤٤٢ للكادر النسائي:

لقد قامت إدارة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في السيدات المتقدمات لشغل الوظائف المتاحة والمعلن عنها اليوم وهي كالتالي:

يجب أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويفضل لو تكون حاصلة على مؤهل أعلى من ذلك.

يجب أن تكون سعودية الأصل والمنشأ.

يجب أن تكون حسنة السير والسلوك وتتسم بالسمعة الطيبة.

أن لا تكون محاكمة بالإدانة في أي جرائم قضائية.

أن تكون لها هوية وطنية مستقلة سارية المفعول أثناء التقديم على الوظيفة.

يجب أن تكون لائقة بدنيا بالنسبة للوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية.

أن لا يكون سبق لها التعيين في أي وظيفه عسكرية.

وأن لا يكون سبق لها الانضمام إلى أحد المراكز أو المعاهد العسكرية.

يشترط أن لا تكون متزوجة من زوج يحمل جنسية غير سعودية.

أن تكون قادرة على اجتياز الاختبارات والإجراءات الخاصة بالقبول.

طريقة التقديم علي وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 عبر أبشر:

يمكنك التقديم على وظائف الكادر النسائي في مكافحة المخدرات السعودية إلكترونيا من خلال منصة أبشر للتوظيف وبإتباع عدة خطوات بسيطة كما يلي:

الذهاب إلى رابط أبشر للتوظيف. ثم الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة. ومن ثمة اختيار الوظيفة المراد التقديم بها. بعد الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالوظيفة، والموافقة على كافة الشروط والقواعد قم بالضغط على تقديم الطلب. ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي كالتالي؛

بياناتك الشخصية:

رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، الجنس.

بيانات الأب:

رقم الهوية الوطنية للأب، محل ميلاده، تاريخ إصدار البطاقة، ومكان الإصدار، الحالة الاجتماعية، وجنسية الأم.

البيانات الخاصة بالمتقدم للوظيفة:

رقم الهاتف الخاص بالمتقدمة، فئة المهنة، الوزن، المنطقة التي تسكنين بها، المدينة، الحي، الشارع، رقم المبنى، اسم أحد الأقرباء، رقم جوال أحد الأقرباء.

بعد ملء كل هذه الحقول والتأكد من صحتها أضغط على التالي ومن ثمة حفظ .

. ليتم تحويلك إلى إدخال بيانات الشهادة العلمية الحاصلة عليها وهي كالتالي:

نوع التخصص، التخصص العام، التخصص الدقيق، سنة التخرج، المعدل، التقدير، هل لديك دورة لغة، هل لديك دورة حاسب آلي.

ويمكنك الضغط على إضافة مؤهل علمي أن كان هناك مؤهل أخر.

بعد ذلك قم بالضغط على حفظ ثم تقديم الطلب.

بعد إرسال تقديم الطلب سوف تصلك رسالة هاتفية على جوالك تحتوي على رقم طلب التقديم الخاص بك، كما يفضل أن تقوم بطباعة الصفحة ورقم التقديم بعد الانتهاء من تقديم الطلب الوظيفي.