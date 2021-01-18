نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم المخدرات عبر أبشر توظيف للتقديم علي وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم المخدرات عبر رابط أبشر توظيف من وزارة الداخلية، تم تفعيله صباح يوم الأحد الموافق 17 من يناير 2021، حيث قامت الوزارة بتحديث الروابط المخصصة من البوابة الإلكترونية ابشر للتوظيف من أظل التقديم علي وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442، وتعتبر الروابط المتاحة من وزارة الداخلية، من أفضل الطرق للحصول علي الوظائف عبر بوابة جدارة كذلك، والتي أتاحت في نفس التوقيت وظائف النيابة العامة الإدارية بداية من 6 من الشهر الجاري هجرياً، وحتي يوم 10 من نفس الشهر، والآن سنتعرف علي كيفية التقديم علي المخدرات لرتبة جندي نساء 1442.

تقديم المخدرات عبر ابشر 1442

أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه فور تفعيل الرابط الإلكتروني من أبشر توظيف، تم الزحف إليه من كافة الراغبات في التسجيل ضمن رتبة جندي نساء، وسيتم القبول طبقاً للشروط التي وضعتها الوزارة مسبقاً، ووفقاً للمواعيد الرسمية التي أعلنتها الوزارة في إطار الإعلان الرسمي، وأكدت أن وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 متاحة الآن، وسنرفق لكم عن طريق موقعنا ’’ثقفني’’ كيفية إرفاق الطلب ورابط التسجيل بكل سهولة.

أتضح لنا من الرابط السابق، أنه تم فتح باب التقديم، ويتم التقديم طبقاً للإجراءات المتاحة من الوزارة وفق الخطوات المدرجة إليكم، وكل ما عليكم هو اتباع التعليمات.

موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1442 للنساء

بدأت عملية استلام الطلبات للتقديم عبر بوابة أبشر توظيف، من يوم الأحد الموافق 4 جماد آخر، والذي يوافق 17 من يناير، وسيستمر حتي يوم الخميس الموافق 8 من جماد آخر 1442 هـ، والذي يوافق 21 من يناير، وتم فتح الباب بداية من العاشرة صباحاً، وسيستمر حتي الساعة الحادية عشرة مساءً بأخر يوم عبر الموقع الإلكتروني لاستلام طلبات التقديم على المخدرات للنساء رتبة جندي، ويجب عليكم التقديم طبقاً للشروط القادمة.

شروط التقديم عبر أبشر توظيف

أصدرت مديرية مكافحة المخدرات بعض الشروط والمؤهلات الضرورية، وأهم هذه الشروط التي يجب التعرف عليها هي:

يجب أن تكوني من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن تكوني سعودية الأصل والمنشأ.

يجب أن تمتلكي شهادة حسنة السيرة والسمعة الحسنة.

يجب أن يكون غير محكوم على المتقدمة في أي من الجرائم.

يجب أن تمتلكي هوية وطنية سارية المفعول وقت التقديم.

يجب تناسب الوزن مع الطول طبقاً للوائح المعمول بها طبياً بوزارة الداخلية.

يجب أن لا تكوني قد تم تعينك في وظيفة عسكرية.

يجب أن تكوني غير منضمة إلي أي من المعاهد أو الكليات العسكرية سابقاً.

يجب أن تكوني غير متزوجة من جنسية غير سعودية.

يجب أن يتم اجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة للقبول.

رابط ابشر توظيف تقديم المخدرات

تستطيعون التقديم خلال الفترة المحددة من وزارة الداخلية لاستلام طلبات التقديم علي رتبة جندي نساء، وكل ما عليكم هو اتباع الآتي:

الدخول على الرابط “jobs.sa’’، رابط التقديم للمخدرات.

يتم الضغط على مربع الوظائف المتاحة.

يتم الدخول على الوظيفة المراد التقديم عليها.

يتم الضغط على مربع تقديم الطلب.

يتم إدخال وكتابة بياناتك ومراجعتها جيداً.

يجب الضغط على حفظ.

يجب طباعة الطلب المدون عليه رقم الطلب، والاحتفاظ به.

تعتبر المديرية العامة لمكافحة مخدرات في المملكة العربية السعودية، من أقدم أفرع وزارة الداخلية، والتي بدأت منذ أكثر من 60 عاماً، وأصبحت القوة الضارية التي تكافح كافة أنواع المخدر الذي يتم استخدامه داخل المملكة، وقد وفرت نجاحاً باهراً خلال الفترة الماضية، وحالياً مع فتح باب تقديم المخدرات للنساء سيقبل الكثيرين علي مثل تلك الوظائف الهامة.