إعصار “كيمي” يقترب من شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية

دوت الخليج – وكالات يقترب إعصار “كيمي” المداري من السواحل الشمالية بولاية كوينزلاند الأسترالية.

وأوضح مرصد الأحوال الجوية الأسترالي أن الاعصار يصنف من الفئة الثانية، بسرعة رياح تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة ، قبل أن يتجه إلى الجنوب الغربي ويصل إلى اليابسة في وقت متأخر اليوم أو غد.

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