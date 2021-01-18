نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “pdf” التقويم الدراسي 1442 بالاسابيع الفصل الثاني / رابط منصة مدرستي الجديد 1442 بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نطالع طلاب وطلبات المملكة العربية السعودية بداية من المرحلة الابتدائية حتي المتوسطة جدول توزيع الأسابيع الدراسية 1442 للفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب ما قام وزير التعليم السعودي بتنزل تقويم توزيع الاسابيع الدراسية 1442 هـ للفصل الدراسي الثاني والتي ستنطلق يوم الأحد القادم، وذلك استكمالا لخطة التعليم عن بعد.

توزيع الأسابيع الدراسية 1442 للفصل الدراسي الثاني

ومن هنا بدئت عمليات البحث تتفاوت من قبل الطلاب وذويهم بحثا عن رابط منصة مدرستي الجديد 1442 الذي تم تحديثه مع بداية مطلع الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢، حيث تم تطوير عدة خدمات أخري على منصة مدرستي تصب في خدمة 6 ملايين طالب وطالبة بجانب المعلمين والمعلمات.

منصة مدرستي 1442 هي نافذة تعليمية تم إنشائها من قبل وزراة التعليم السعودي اتباعا لتطبيق قرار الحكومة في التعليم عن بعد، الذي صدر نتيجة فيرس كورونا المستجد حرصا من الدولة في السيطرة على الفيرس وعدم تفشيه بين الطلاب.

الأسابيع الدراسية 1442 الفصل الثاني

وقد قامت الحكومة بتسهيل عملية تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي الجديد 1442، لتمكين الطلاب بالاستفادة من الدروس والشروحات التي تشمل جميع المراحل التعليمية على المنصة مع بداية الفصل الثاني، ونرفق الآن لكم خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي الجديد 1442.