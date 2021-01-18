نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “new” رابط أبشر للتوظيف للتقديم على وظائف المخدرات || أعرف سلم الرواتب للوظائف العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن حاجتها لوظائف “إدارية، وميدانية” للنساء في إدارة مكافحة المخدرات السعودية، وقالت أن التقديم متاح عبر رابط أبشر للتوظيف إلكترونياً على رتبة “جندي”، وفق قواعد وشروط حددتها الوزارة في المتقدمين لشغل تلك الوظائف من السيدات، وقالت أن رابط التقديم سوف يكون متاح من الأحد 2021/01/17 حتى يوم الخميس القادم 2021/01/21، وجاء في الإعلان عن الوظائف أن المعينين سوف يوضعون على سلم الرواتب العسكرية، وهو النظام المعمول به في المملكة في القطاعات العسكرية.

ألية التقديم لوظائف المخدرات غبر رابط أبشر للتوظيف

الدخول على موقع بوابة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

الإلكترونية على الإنترنت. ثم الدخول على وظائف متاحة.

ثم النقر على الوظيفة المراد التقديم عليها.

ثم يتم الطلب منك على الموافقة على شروط وقواعد الوظيفة التي ستقدم عليها قم بالموافقة.

ثم الدخول على أيقونة تقديم طلب توظيف.

قم بتسجيل بياناتك الشخصية ” رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية “متزوجة، غير متزوجة” تسجيل رقم هوية الأب، محل الميلاد، تاريخ أصدار البطاقة، جنسية الأم، جوال مقدمة الطلب، وزن مقدمة الطلب، أسم الشارع والحي ورقم المبنى، اسم أحد الأقارب، رقم جوال أحد الأقارب”.

قم بكتابة بيانات الشهادة العلمية الحاصلة عليها.

ثم الضغط على حفظ الطلب وبعدها يتم طباعة طلب التوظيف والاحتفاظ برقم الطلب الذي سيرسل لك عبر الجوال.

رابط أبشر للتوظيف يوضح ألية أستعادة رقم الطلب

يمكن لكل متقدم على الوظائف فقد رقم الطلب أستعادته عن طريق الدخول على رابط أبشر الإلكتروني .

. ثم النقر على أيقونة عرض الطلبات.

ثم تسجيل بيانات ومعلومات مقدمة طلب التوظيف.

سوف تظهر قائمة بها جميع الوظائف التي تم التقديم عليها سابقاً.

ضوابط وشروط التقديم عبر رابط أبشر للتوظيف

يجب أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية، وفي حالة أنها متزوجة يجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية. يجب توافر حسن السير والسمعة في المتقدمة على الوظائف وأن تكون غير محكوم عليها سابقاً في أي قضية. يجب أن يتناسب وزن المتقدمة مع طولها وفق اللائحة الطبية المعمول بها. يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة ” ثانوية عامة وما فوقها ويفضل المؤهل العالي”. يجب أن تجتاز المتقدمة الاختبارات المقررة للوظيفة أجراءات القبول المحددة من قبل إدارة مكافحة المخدرات. يجب أن تكون المتقدمة على الوظائف معها بطاقة الهوية الوطنية وتكون سرية المغول. يجب أن تكون المتقدمة للوظائف لم يسبق لها العمل في وظيفة عسكرية، ولم تقم بالانضمام إلي أحد مراكز التدريب أو المعاهد العسكرية سابقاً.

سلم رواتب وظائف مكافحة المخدرات 1442

تعمل المملكة العربية السعودية على سلم خاص للرواتب العسكرية، يتم تحديده على كل رتبة عسكرية سواء جندي أو ضابط، ووظائف مكافحة المخدرات المعلن عنها تخضع لهذا السلم للرواتب، وفق النظام المعمول به في القطاعات العسكرية السعودية.