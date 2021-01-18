نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام جدارة وكيفية التسجيل والشروط اللازمة وطريقة الإستعلام عن الوظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام جدارة وخطوات التسجيل به ، فهو نظام أنشأ من قبل وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية في عام ٢٠١١ ميلادي، وقد تم إنشائه لتسهيل الإجراءات المطلوبة للتوظيف عبر شبكات الإنترنت والمنصات الإلكترونية من خلال موقع جدارة الإلكتروني، وقد تم وضع هذا النظام طبقا لرؤية المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٣٠ ميلادي التي تسعى من خلالها على تحويل جميع الخدمات داخل السعودية إلى النظام الرقمي الإلكتروني، لتوفير الوقت والمجهود المبذول في الحصول على هذه الخدمات ومن أجل تحقيق التقدم التقني والتكنولوجي.

مميزات نظام جدارة الالكتروني

يعتبر نظام جدارة نظام إلكتروني متكامل أنشأته وزارة الخدمة المدنية عام ١٤٣٣ هجريا موافق ٢٠١١ ميلاديا، فمن خلال هذا النظام المتكامل يمكنك الحصول على فرص عمل مختلفة في وظائف تعليمية وإدارية وصحية، فمن خلال تسجيل بياناتك ومؤهلاتك في الموقع تستطيع التقديم علي الوظائف المناسبة بشكل مباشر، فهي تعتبر منصة كاملة وشاملة للتوظيف الإلكتروني عن بعد في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الخريجين بتسجيل بياناتهم ومؤهلاتهم والالتحاق بالوظائف المناسبة بكل سهولة، ولهذا النظام كثير من المزايا:

• يكون متاح طوال العام مما يسهل عملية استحداث البيانات والمؤهلات والخبرات التي قام الباحث بتسجيلها من خلال الموقع.

• به خاصية التدقيق الفوري للبيانات والمعلومات التي قام بتسجيلها الباحث عن الوظيفة.

• يتيح نظام جدارة إمكانية التواصل بين المتقدم للوظيفة والوزارة عن طريق رسائل نصية من خلال الهواتف أو رسائل من خلال البريد الإلكتروني.

• يوفر الوقت والمجهود المبذول في البحث عم وظيفة من خلال وجود خطة للمفاضلات بين الوظائف.

• هو نظام مجاني لا يحتاج لأي رسوم للاشتراك.

شروط التسجيل في منصة جدارة الإلكترونية

يستطيع جميع أبناء المملكة العربية السعودية ممن يبحثون عن فرص للعمل تسجيل البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات السابقة لهم عبر هذا النظام الإلكتروني فهو منظومة إلكترونية متكاملة وتقدم الوظائف طبقا للمؤهلات والخبرات المسجلة، ثم يتم بعد ذلك مراجعة البيانات آليا ثم توضع النتائج في نظام الترشيح الآلي فيتم عرض فرص الترشيح لجميع المتقدمين للوظيفة، ويلزم التسجيل في جدارة الالتزام بالشروط الآتية:

• أن يكون المتقدم للوظائف من الخريجين بدرجة بكالوريوس أو أعلي من ذلك.

• أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

• أن يقدم الباحث عن وظيفة من خلال الموقع جميع البيانات والوثائق المطلوبة .

• في حالة حصول المتقدم على أي شهادات من خارج المملكة العربية السعودية يتم معادلة المؤهل العلمي لديه.

الوظائف الإدارية عبر جدارة لعام ١٤٤٢ هجري

فتعتبر الوظائف الإدارية من أكثر الوظائف المطلوبة من خلال المنشاءات الحكومية وغيرها، وقد جاء من خلال نظام جدارة الإلكتروني العديد من الوظائف الإلكترونية المتاحة داخل المملكة مثل:

• فني دعم

• مساعد إداري

• كاتب

• مراقب للخدمات

• مدقق حسابات ومساعد مدقق حسابات

• مساعد خدمات

• محلل أنظمة

• مدقق شئون الموظفين

سجل التدقيق عبر نظام جدارة

سجل التدقيق عبر نظام جدارة، هو سجل يلجأ إليه المتقدم للوظائف للاطلاع ومراقبة حالة التدقيق والاطلاع على نتيجة التدقيق الذي أجرته الوزارة المدنية لبياناته تفصيليا، ويمكنه إرسال اعتراض على النتائج في خلال ٧٢ ساعة من وقت إرسال نتيجة التحقق والتدقيق من البيانات المقدمة عبر البريد الإلكتروني فبعد مرور ٧٢ ساعة من استقبال النتائج يعتبر الاعتراض بلا جدوى.

التسجيل في نظام جدارة

يمكنك التسجيل في نظام جدارة من خلال اتباع الخطوات:



• فتح رابط التسجيل بنظام جدارة

• تقوم بإدخال رقم الهوية الخاص بك ويكون مكون من عشرة أرقام .

• تقوم بإدخال تاريخ الميلاد وفقا للتاريخ الهجري .

• تقوم بإضافة صورة التحقق الرمزية الموجودة في أسفل الصفحة وتكون مكونة من ٦ أرقام .

• تضغط على استمرار لاستكمال الخطوات .

• بعد تسجيل رقم الهوية وتاريخ الميلاد سوف تظهر قاعدة البيانات المعلومات الشخصية الخاصة بك، تأكد من صحتها.

• إذا كانت المعلومات الشخصية غير صحيحة أو غير مكتملة، يجب عليك التأكد من صحة رقم هويتك الذي قمت بإدخاله .

• تقوم بإدخال البيانات الصحية الخاصة بك، وفي حالة وجود إعاقة يتم تحديد نوعها.

• ادخل بيانات الاتصال لسهولة إمكانية التواصل ويجب التأكد من صحة البيانات المدخلة.

• سوف تقوم بإدخال الدرجة العلمية التي حصلت عليها مع كامل البيانات الخاصة بها.

• والآن سوف تدخل كلمة المرور وتقوم بتأكيدها في الخطوة التالية .

• توافق على صحة وسلامة البيانات التي قمت بإدخالها

• ثم تختار حفظ والآن أن مسجل في نظام جدارة بنجاح .

الدخول على البيانات بعد التسجيل

بعد التسجيل في نظام جدارة يمكنك الدخول والاستطلاع علي صفحتك الشخصية بكل سهولة عن طريق صفحة الدخول الخاصة بهذا النظام، فيتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بإدخالها في خطوة التسجيل في منصة النفاذ الوطني، فإذا قمت بالفعل بالتسجيل في نظام جدارة وترغب في الدخول مرة أخرى اتبع هذه الخطوات:



• ادخل على رابط صفحة الدخول .

• عليك إدخال اسم المستخدم “رقم السجل المدني الخاص بك ” .

• ثم إدخال كلمة المرور .

• اكتب الرمز الذي يظهر في الصورة أمامك .

• اضغط على تسجيل الدخول.