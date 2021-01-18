نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد استمارة السيارة عبر ابشر وشروط ورسوم التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تجديد استمارة السيارة عبر ابشر هو ما أتاحته أدارة المرور لكل أصحاب السيارات بالمملكة بتجديد استمارة السيارة ومعرفة الشروط والرسوم اللازمة لذلك، وقد تم التعاون بين وزارة الداخلية السعودية وأداره المرور على تجديد الاستمارة أو دفع الرسوم الكتروانيا دون تكبل عناء الذهاب إلي المكاتب توفيرا لوقت والجهد والبعد عن الازدحام خلال الفترة الحالية، ويتم التجديد من خلال بوابة ابشر الذي يعمل على تجديد وتتطوير خدماته كتجديد استمارة المركبة وتجديد رخصة القيادة والاستعلام عن المخالفات وغيرها من الخدمات المتاحة من ابشر حيث يخدم الملايين بالمملكة الكترونيا ويعد منصة ابشر من اهم واكثر المنصات استخداما من المواطنين في كثير من الإجراءات وسهولة إنهاءها الكترونيا بطريقة سهلة. خطوات تجديد استمارة السيارة عبر ابشر الدخول إلى موقع ابشر الإلكتروني للخدمات. اختيار من القائمة خدمات الأفراد. يتم بتسجيل الدخول ألي حسابك عن طريق اسم المستخدم ورقم السر. الدخول إلي قائمة الخدمات ثم اختيار من القائمة المرور ثم رخصة السير. اختيار تجديد استمارة السيارة. اختيار التجديد لمدة سنة أو حسب المدة. كتابة البيانات المطلوبة في النموذج الخاص بالتجديد. دفع الرسوم إلكترونياً. ثم اختيار مكان التوصيل. الضغط علي زر التجديد إلكترونياً. شروط تجديد استمارة السيارة عبر ابشر يجب أن لا يكون هناك أي مخالفات مرورية مسجلة. اذا وجدت مخالفات مرورية يشترط أن يقوم بسدادها أولاً. يجب أن تكون وثيقة التامين سارية. أن تكون استمارة الفحص سارية المفعول لمدة ستة اشهر علي الأقل. دفع كافة الرسوم الخاصة بتجديد الاستمارة إلكترونياً. رسوم تجديد الاستمارة السيارة الصغيرة تبلغ قيمة تجديد الاستمارة لها 73 ريال سعودي. السيارة المتوسطة تبلغ قيمة تجديد الاستمارة لها 141 ريال سعودي. السيارة الكبيرة تبلغ قيمة تجديد الاستمارة لها 205 ريال سعودي. سيارة النقل الصغيرة تبلغ قيمة تجديد الاستمارة لها 96 ريال سعودي. سيارة النقل المتوسطة تبلغ قيمة تجديد الاستمارة لها 141 ريال سعودي. سيارة النقل المقطورة تبلغ قيمة تجديد الاستمارة لها 184 ريال سعودي.

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