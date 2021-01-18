نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم مكافحة المخدرات 1442 للنساء بالمملكة العربية السعودية وشروط التقدم للوظائف المتاحة عبر منصة ابشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم مكافحة المخدرات 1442، فلقد بدء الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية فور ان تم الاعلان عن تلك الوظائف المتاحة بمكافحة المخدرات من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك تلبية لرغبة العديد من السيدات الذين يرغبون في الالتحاق بتلك الوظائف المتاحة ولقد أعلنت المديرية عن تلك الشروط التي يجب توافرها من أجل أن يتم قبول السيدات المتقدمين للالتحاق بتلك الوظائف المتاحة، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم تلك التفاصيل الخاصة برابط تقديم مكافحة المخدرات لوظائف النساء المتاحة وشروط التقدم للالتحاق بتلك الوظائف المتاحة.

شروط التقدم للالتحاق بوظائف مكافحة المخدرات 1442

لقد أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن تلك الشروط التي يجب توافرها للمتقدمين للالتحاق بالوظائف المتاحة وتلك الشروط هي:-

اولا يجب أن يكون المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة من حاملي شهادة اتمام الثانوية العامة أو من حاملي المؤهلات العليا.

ويجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ويتم التقدم بادخال رقم الهوية الوطنية ويجب ان يتناسق كلا من الطول والوزن في المتقدمين لشغل الوظائف.

ويجب ان يتم تقديم طلب الالتحاق في خلال المدة المحددة من قبل المديريه العامة لتسجيل طلبات الالتحاق بالوظائف المتاحة.

يجب ان تكون حسن السير والسلوك.

يجب الا تكون متزوجه من أجنبي ولم يتم فصلها من احدي المعاهد أو المراكز العسكرية.

يجب ان تجتاز كافة الاختبارات الخاصة للتقدم لشغل وظائف مكافحة المخدرات.

رابط تقديم مكافحة المخدرات 1442

لفد أوضحت الادارة العامة للقبول المركزي بالسعودية أنة يجب ان يتم اتباع بعض من الخطوات للالتحاق بتلك الوظائف المتاحة وهي:-