نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي طرح 40 مكتباً حلول الأعمال في جميع أرجاء المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي طرح 40 مكتباً حلول الأعمال في جميع أرجاء المملكة، بنك الراجحي لا غنى التعريف عنه داخل المملكة العربية السعودية، فهو يعتبر من أهم وأكبر الشركات المصرفية داخل المملكة، كما أنه شركة مساهمة سعودية مقرها الرئيسي العاصمة مدينة الرياض، يتمتع الراجحي بخبرة تزيد عن 50 عام في جميع أعماله المصرفية، كما أنه يتميز بإتباعه الأحكام الإسلامية في تعاملاته المالية.

مكتب حلول أعمال بنك الراجحي

أعلن الراجحي أمس الأحد الموافق السابع عشر من شهر يناير الجاري عن تأسيس مكاتب حلول الأعمال للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولقد حدد البنك عدد الفروع التابعة للمكاتب وهو 30 فرع جَميعهم مُوزعون على كافة أرجاء المملكة، والهدف الرئيسي من تأسيس تلك المكاتب وعددهم 40 مكتب هو تقديم العديد من الخدمات المالية والضمانات والحلول وغيرها للشركات والمؤسسات، ولقد خُصص لكل مكتب فريق عمله هو تقديم الاهتمام بالشركة التي سوف يَعقد البنك معها.

يلزم على العميل أن يمتلك رقم هوية سارية المفعول

ولقد حدد البنك عُمر العميل ألا يقل عن خمسة عشر عام

امتلاك العميل بريد إلكتروني”email” وعنوان البريد الوطني ورقم هاتف صحيح وساري المفعول

يجب إتمام عملية فتح الحساب إلى النهاية

يلزم على العميل التسجيل في خدمة أبشر من أجل إتمام عملية توثيق الحساب المصرفي

لايستطيع العميل الاستفادة الكاملة من خدمات بنك الراجحي الإلكترونية فهناك خدمات يلزم على العميل زيارة إحدى فروع البنك مثل عمل بطاقة إئتمان أو استخراج دفتر شيكات

يلزم على العميل المتقدم الموافقة على كافة الشروط الخاصة بالراجحي.

كيفية فتح حساب في بنك الراجحي أون لاين

يتطلب زيارة الموقع الرسمي الخاص بنك الراجحي

تحديد جنسية العميل المتقدم

تحديد نوع هوية العميل

إدخال رقم الهوية الوطنية

تسجيل رقم الجوال

سوف يرسل رسالة SMS برقم التحقق

اختيار الدخل الشهري

إدخال رمز التحقق مع الضغط على تأكيد.

الخدمات المقدمة من بنك الراجحي

تعتبر خدمة مكاتب حلول أحدى الخدمات المقدمة من بنك الراجحي وهناك خدمات أخرى إلكترونية مثل خدمة دفع فواتير وسداد ديون و مصاروإعادة شحن وغيرها.