نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة للتوظيف رجال ونساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح شروط التقديم في وظائف النيابة العامة لعام 1442 بالمملكة العربية السعودية والتي تمت عبر منصة جداره للتوظيف للرجال والنساء قامت هذه المنصة بالإعلان أنه يوجد عدد كبير من الوظائف الخالية لجميع الرجال والنساء ولدي والتي وصلت إلى 650 فرصة عمل جديدة لذلك يمكن لأي مواطن أن يكون التقديم في القطاع الإداري، والالتحاق بهذه الوظائف المتاحة والتي تمت إتاحتها اليوم الأحد الموافق من الشهر 17 من شهر يناير لعام 2021، ولكن كشفت أيضا النيابة العامة أنه يوجد عدة شروط من خلالها يتم الموافقة على المواطنين والحصول على العمل، وأن يكون التقديم لجميع الموظفين التي يريد الالتحاق بالوظيفة في السلم الوظيفي وأن باب التقديم سوف يستمر مفتوح أمام الجميع لمدة سبع ايام من اليوم وتسجيل سوف يكون من خلال البوابة منصة جدارة، لذلك إذا كنت من الاشخاص التي تريد أن تحصل على هذه الوظيفة يمكنك أن تسرع في التواصل مع إدارة التوظيف لعام 1442.

التقديم في وظائف النيابة العامة 1442

أصبح من اليوم الأحد الموافق 17 من شهر يناير لعام 2021 لجميع المواطنين من النساء والرجال أن يقوموا من الاصحاب في الوظائف التي قدمتها النيابة العامة لعام 1442 والتي قامت وإتاحتها عبر المنصة الإلكترونية، بجدارة وفرت في تقديم كافة الوظائف المتاحة في النيابة العامة وأن مدة التقديم في هذه الوسائط يتراوح ما بين اليوم حتى انتهاء هذا الأسبوع كما تشمل العديد من التخصصات المختلفة في القسم الإداري كما أن هذه الوظائف تشمل النساء والرجال فلا يشترط أحد منهم، كما ان الوظائف التي يمكن أن يقوم بتقديم الرجال بها 539 وظيفة حتى الآن إنما الوظائف التي تريد أن تحصل عليها جميع السيدات بالمملكة العربية السعودية، وصلت إلى 139 وظيفة.

شروط التقديم في الوظائف