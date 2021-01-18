نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافحة المخدرات للنساء ١٤٤٢ وظائف أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكافحة المخدرات للنساء ١٤٤٢ وظائف جديدة أعلنت عنها منصة أبشر للتوظيف عن فتح باب التسجيل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة جندي للنساء وذلك ابتداء من اليوم الأحد ٤/٦/١٤٤٢ من العاشرة صباحا وحتى يوم الخميس الموافق ٨/٦/١٤٤٢ حتى العاشرة صباحا. ويتم التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 عبر منصة أبشر التوظيف كما أعلنت عنه الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية من خلال الدخول على رابط تقديم مكافحة المخدرات ١٤٤٢ للنساء عبر أبشر للتوظيف. إذ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1442 عن قبول دفعة جديدة من النساء رتبة جندي لحملة الثانوية العامة فما فوق من خلال تقديم مكافحة المخدرات نساء 1442 على رابط التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1442.

مكافحة المخدرات للنساء ١٤٤٢ وظائف أبشر

وفقا للتعاون المشترك بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية السعودية، أعلنت عن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للنساء رتبة جندي مكافحة المخدرات، وذلك عبر رابط تقديم وظائف مكافحة المخدرات نساء 1442 عبر بوابة أبشر للتوظيف.

ويتم التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 وفقا لشروط المديرية والتي تتضمن أولها حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهلات العليا، أن يكون سعودي الجنسية، كما يشترط حسن السلوك والسيرة، ويلزم على المتقدمة من النساء امتلاك هوية وطنية مستقلة.

كما يلزم على المتقدم أن يكون لائق طبيا بما يتناسب الوزن مع الطول، ألا يكون سبق التعيين في وظائف عسكرية سابقة، كما يشترط عدم الالتحاق بأحد المعاهد العسكرية، ويشترط ألا تكون متزوجة من رجل يحمل جنسية أجنبية، وأن تكون مؤهلة لاختبارات القبول.

خطوات تقديم مكافحة المخدرات نساء ١٤٤٢

يتم التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 عبر الدخول على رابط أبشر للتوظيف وذلك كما أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على أن تقوم المتقدمة بالدخول منصة أبشر للتوظيف وتطبيق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط تقديم مكافحة المخدرات 1442 للنساء.

الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة.

اختيار الوظيفة المراد الالتحاق بها.

الموافقة على شروط وأحكام الوظيفة.

النقر على تقديم الطلب.

إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على التالي، ثم النقر على أيقونة حفظ.

إدخال البيانات اللازمة للوظيفة.

النقر على حفظ، ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

ويجب القيام بطباعة الصفحة النهائية بعد انتهاء تقديم الطلب على وظائف مكافحة المخدرات نساء 1442 والاحتفاظ برقم الطلب، والتأكد من إرسال الطلب عبر رسالة نصية تصلك على الهاتف الجوال برقم الطلب لتأكيد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء ١٤٤٢ في بوابة أبشر.