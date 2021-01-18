نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت القادم موعد اختبارات إصدار الرخصة المهنية من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، أنه سوف تبدأ يوم السبت القادم الموافق 23 يناير اختبارات إصدار الرخصة المهنية الفترة الأولى “اختبارات التخصص” للمعلمات والمعلمين، الذين يرغبون في الحصول على رخصة مهنية من الذين أتموا اجراءات التسجيل، وسوف تستمر هذه الاختبارات لمدة ثمانية أيام من خلال الدخول على موقع قياس، وسوف تنتهي في يوم 30 يناير 2021م.

موعد اختبارات إصدار الرخصة المهنية الفترة الثانية

وسوف تبدأ اختبارات الفترة الثانية “الاختبار التربوي العام” يوم 20 مارس 2021م، وتستمر لمدة 7 أيام، وسوف تظهر نتيجة اختبارات إصدار الرخصة المهنية في 30 مايو 2021م، وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب في وقت سابق، أن المتقدمين يستطيعون إعادة الاختبار مرة ثانية في حالة عدم الاجتياز، أو في حالة الرغبة في تحسين الدرجة الحاصل عليه المعلم أو المعلمة.

وقالت الهيئة أن عدم اجتياز أحد الاختبارين لبس بالضرورة إعادة كليهما، لكن المتقدم يقوم بإعادة الاختبار الذي لم يحصل فيه على درجة الاجتياز فقط، أو في إعادته لتحسين درجة الاجتياز التي حصل عليها وذلك وفق الخطة السنوية الموضوعة.

وقالت الهيئة أن نتائج الاختبارات تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية للعاملين في الوظائف التعليمية، من خلال وزارة التعليم السعودية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقالت الهيئة أن العاملين بالقطاع الحكومي اللذين يرغبون في الحصول على هذه الرخصة للعمل في التدريس، عليهم اجتياز الاختبار التربوي العام والتخصصي.

أهداف الحصول على رخص المعلمين

هناك بعض الأهداف الهامة من استخراج رخص المعلمين من هيئة تقويم التعليم والتدريب وهى كما يلي:-

القيام ببناء نظام تعليمي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. تمكين الأجيال من التعرف على المعارف والمهارات. إطلاق فرص الابتكار والابداع وتطوير الموهوبين. القيام بتعزيز دور المعلمين لإحداث نقله نوعية في العملية التعليمية. ضمان الحد الأدنى لمعايير الكفاية المهنية.

رسوم اختبارات إصدار الرخصة المهنية

قال الدكتور محمد الدريس المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية في وقت سابق أن هناك 50 الف معلم ومعلمه قد حصلوا على اختبار الكفايات، لن يدخلوا في هذه الاختبارات ولكن سوف يقوموا بتسديد 100 ريال ثمن الرخصة المهنية للمعلمين، وقال أن باقي المعلمين سوف يقوموا بالاختبارات، وقال أن رسوم الاختبار التخصصي 100 ريال سعودي، ورسوم الاختبار التربوي العام 100 ريال، ورسوم استخراج الرخصة 100 ريال، وقال أيضاً أن هذه الرخصة سوف تكون مرتبطة بالعلاوة التي يحصل عليها المعلمين والمعلمات، وقال أن هذه الرخصة مدتها ثلاثة أعوام، وبعد انتهائها يتم تجديدها، وقال أن الخريجين يستطيعون الحصول على الرخصة قبل التعيين.