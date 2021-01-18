نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات 1442 للنساء بالسعودية وطريقة التقديم عبر منصة ابشر للتوظيف في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات 1442، من أكثر ما يشغل بال النساء في المملكة العربية السعودية حالياً هو الحصول على وظيفة مكافحة المخدرات، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وتستقبل حالياً الإدارة العامة للمخدرات الطلبات المقدمة من النساء التي انطبقت عليهم الشروط الخاصة بالقبول، ولذلك سوف نتحدث معناً في هذا المقال عن رابط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات وطريقة التقديم عبر منصة ابشر للتوظيف وشروط القبول في الوظائف.
وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442
أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية عن توافر وظيفة جندي للنساء، وأعلنت أنه سيتم فتح باب القبول والتسجيل في مكافحة المخدرات اعتباراً من يوم الأحد 4/6/1442 الموافق 17/1/2021 بداية من الساعة العاشرة في الصباح، على أن يغلق باب التسجيل يوم الخميس 8/6/1442 الموافق 21/1/2021 في الساعة العاشرة في الصباح.
طريقة التقديم في مكافحة المخدرات
كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن التقديم في وظائف النساء برتبة جندي سيكون الكترونيا من خلال منصة ابشر للتوظيف، ويتم التقديم بالخطوات التالية:
- الدخول على منصة ابشر للتوظيف.
- اختيار وظائف مكافحة المخدرات.
- كتابة كل البيانات الخاصة بالمتقدمة.
- الضغط على كلمة إرسال ليتم حفظ الطلب وإرساله على الفور ومراجعة وانتظار النتيجة.
شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات 1442 بالسعودية
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في السيدات الراغبة في الالتحاق بالوظائف بالمتاحة بالمديرية، وهذه الشروط كالتالي:
- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية من الأب والأم.
- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة اتمام الثانوية العامة أو حاصلة على المؤهلات العليا.
- أن تكون تتمتع بحسن سير وسلوك.
- أن لا تكون متزوجة من شخص غير سعودي، ولم يسبق فصلها من أحدى المعاهد أو المراكز العسكرية.
- أن تجتاز جميع الاختبارات الخاصة بالوظيفة.
- أن يكون الطول والوزن متناسق ومناسب لتلك الوظيفة.
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