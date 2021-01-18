نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل بموقع جدارة للتوظيف الجنسيين في النيابة بالسعودية على 671 وظيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل بموقع جدارة للتوظيف، قامت النيابة العامة بإعلان عن 671 وظيفة للرجال والنساء، وقد زاد محرك البحث من قبل الموطنين السعوديين الذين يرغبون بالتسجيل من قبل المعلن عنها من خلال النيابة السعودية، المتاحة عبر موقع للتوظيف الالكتروني، وأعلنت النيابة العامة في السعودية بأنها قدمت بيان لها على تقديم 671 وظيفة متنوعة بعدة تخصصات من المرتبة الرابعة حتى المرتبة الثامنة للجنسين ويتم بدء إرسال الطلبات في صباح يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 والموافق 3 جمادي أخر 1442، وحسب الإجراءات التابعة للوظائف بتسليم رواتب للموظفين ويتم اشتراطها خلال الالكتروني التي تم تغيرها حالياً، حيث تجاوز عدد الوظائف إلي 671 وظيفة منهم 132 وظيفة متخصصة للنساء، و 539 وظيفة متخصصة للرجال، سوف نقدم لكم التفاصيل.

تسجيل بموقع جدارة للتوظيف:

تعتبر هذه المنظمة من أشهر البوابات للتعين في القطاعات الحكومية الممكنة، وهي توفر العديد من فرص الباحثين عن عمل جميع القطاعات الإدارية أو الصحية أو التعليمية، ومن الضروري التعرف على التقديم في جدارة وشروطها العامة وان المؤهل المطلوب يكون جملة الدبلوم، ودعت النيابة العامة الخارجين بدرجات عالية والتخصصات المناسبة للوظائف المعلنة.وأماكن العمل تكون في جميع مناطق ومدن المملكة.

خطوات التقديم في وظائف جدارة:

الدخول عبر رابط منصة جدارة. إنشاء حساب على موقع جدارة. تسجيل رقم الهوية الوطنية. تسجيل المعلومات والبيانات المطلوبة. الضغط على زر حفظ.

موعد تقديم على وظائف النيابة العامة من خلال موقع جدارة:

قامت النيابة العاملة بإعلان على فتح باب التقديم يوم الأحد 17 يناير 2021، و4 جمادي الأخر 1442هـ، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وينتهي التقديم يوم السبت الموافق 23 يناير 2021م و10 جمادي الأخر 1332هـ في الساعة 11 مساءاً.

شروط التقديم في النيابة العامة عبر جدارة:

هذه الوظائف متاحة للمواطنين السعوديين فقط. يجب أن المتقدم يكون حاصل على مؤهل. في حالة حصول المتقدم على شهادة من الخارج يجب معادلتها من وزارة التعليم بالمملكة. أن يجتاز المتقدم اختبار الشخصية التي سيتم عقدها.

الوظائف المتاحة للرجال والنساء معاً:

باحث اجتماعي، باحث شؤون موظفين، باحث تطوير إداري مساعد، مصور فوتوغرافي، مطور برامج، مطور برامج، فني دعم، مدقق رواتب، مدقق مشتريات، مدقق مناقصات، كاتب ضبط، كاتب سجل، مدقق شئون موظفين، مساعد محاسب.