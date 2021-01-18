نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل البنك الاهلى بدون تحويل راتب وبدون كفيل وحاسبة التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل البنك الاهلى، هو من اهم التمويلات التي يبحث عنها جميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية سواء مواطنين أو مقيمين، حيث يعتبر البنك الاهلى التجاري احد البنوك الهامة داخل الأراضي السعودية لما يقدمه من خدمات مصرفيه متميزه، ويأتي في مقدمتها تمويل شخصى بدون تحويل راتب البنك الاهلى، ونجد أن هناك عدد كبير من الشركات ترفض تحويل راتب موظفيها مما يسبب قلق لقطاع كبير من الأشخاص، ولهذا جاء البنك الاهلى لتقديم قرض شخصى من البنك الاهلى بدون تحويل راتب، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تمويل البنك الاهلى الذي يقدمه لكافة الأشخاص داخل المملكة.

تمويل البنك الاهلى بدون تحويل راتب

هناك خدمات إلكترونية يتميز بها البنك الاهلى ومن أهمها حاسبة التمويل الشخصي البنك الاهلى، ومن خلال هذه الخدمة يمكن لجميع عملاء البنك معرفة قيمة القرض وأيضا قيمة الأقساط المتبقية التي يتم سدادها بصفه شهريه، وهذه الخدمة تسهل على عملاء البنك من متابعة رصيدهم لدى البنك، ويتميز البنك أيضا بسهولة الاجرائات الخاصة بتقديم تمويل البنك الاهلى، حيث هناك فترة سداد كبيره تصل على خمس سنوات وأيضا اجرائات بسيطه في الحصول على تمويل شخصى فورى، لهذا يعتبر البنك الاهلى احد البنوك التي تيسر على عملائها خدمات كبيره.

شروط التمويل الشخصي من البنك الاهلى

الزم البنك على عملائه الراغبين في الحصول على تمويل شخصى بدون تحويل راتب عدد من الشروط، وهذه الشروط لابد من توافرها في كل المتقدمين للحصول على تمويل البنك الاهلى وهى كالتالي.

أولا يجب أن يكون العميل من موظفي القطاعات سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

العميل السعودي لا يقل راتبه عن 3000 ريال، و للعماله الوافدة عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

اهم مميزات البنك الاهلى التجاري

خصم العمولة تتم إذا تم السداد في فترة 6 شهور. اعفاء الأقساط الشهرية على جميع عملاء البنك في حالة العجز التام. احتساب نسبة عمولة منخفضه في حالة السداد فترة اكتر من 6 شهور. سهولة الاجرائات الخاصة للحصول على تمويل بدون تحويل راتب بنك الاهلى.

يسعى البنك الاهلى في تطوير خدماته المصرفية وخدماته الإلكترونية، وهذا من اجل تسهيل كافة الأمور المتعلقة بالصرف والإيداع، وأيضا يقوم بتقديم عروض البنك الاهلى الجديده والتي تتميز بسهولة اجرائتها، وتأتي في مقدمتها تمويل البنك الاهلى.