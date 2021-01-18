نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقارية يودع 25 مليار ريال لحسابات برنامج سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقارية كان قد أعلن عن قيمة المبلغ الذي تم إيداعه لمستفيدي البرنامج الذي تم أطلاقه والمعروف باسم برنامج مستفيدي سكني وكانت قيمة هذا المبلغ الذي تم إيداعه خاص بالعام المنصرم لكي ما يتم استفادة المستفيدين من هذا البرنامج وكان قد تم إتاحة الخدمة للاستعلام عن المستفيدين وذلك كان بوسيلتين الأولي وهي صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني وكانت متاحة لأي شخص يرغب في الاستعلام في حالة أنه يمتلك السجل المدني لمنشأة والوسيلة الثانية التي كانت متاحة للاستعلام هي وسيلة استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية ومتاحة لكل شخص يرغب في الاستعلام برقم الهوية الشخصية والتي لا بد أن تكون سارية الصلاحية وكانت وزارة الإسكان التي قامت بالشراكة مع الصندوق العقاري منذ أن تحول الصندوق منذ نهاية يونيو لعام 2017 وحتي نهاية العام الماضي 2020 تم التأكيد علي المواصلة في الدعم السكني حتي تتمكن الأسر من أنها تمتلك المسكن الذي تراه ملائماً .

صندوق التنمية العقارية وما هي الرؤية التي تم توضيحها من قبل المسئولين عن هذا البرنامج :-

تم التصريح من قبل المسئولين عن هذا البرنامج “سكني” علي أن هذا البرنامج من ضمن الرؤية الخاصبة برؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 وبرنامج السكني والذي يخضع وتشرف عليه وزارة الإسكان السعودية أوضح من خلاله المشرف العام الذي يرأس صندوق التنمية العقارية السيد المحترم منصور بن ماضي بأن تم الوعد والتصريح باستمرارية الصندوق وأيضا ً التزامه بأنه سيقوم بإيداع الدعم الذي سيكون في كل شهر لمستفيدين البرنامج برنامج “سكني” الخاضع تحت إشراف وزارة الإسكان والذي يمكن أي شخص من أن يستعلم عن مستحقاته بالوسيلة المتاحة صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني وذلك في حالة امتلاك الشخص للسجل المدني الخاص بمنشأته أو بإمكانية أخري وهي استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية كوسيلة أضافية من الصندوق تسهيلاً علي المستفيدين .

صندوق التنمية العقارية وما هو قيمة المبلغ التي تم إيداعها حتي نهاية العام المنصرم وتصريح المسئولين بالتزامهم بإيداع المبالغ بشكل شهري :-

كان قد تم التصريح من قبل وزارة الإسكان بالمشاركة أيضاً مع الصندوق العقاري أن أجمالي ما تم إيداعه حتي الآن لمستفيدي برنامج السكن الملائم لكل أسرة برنامج “سكني” كانت قيمة المبلغ المودع كان أكثر من خمسة وعشرون مليار ريال سعودي وكانت قيمة هذا المبلغ من صندوق التنمية العقارية منذ بداية إعلان تحول الصندوق العقاري في شهر يونيو لعام 2017 وحتي نهاية عام 2020 .

صندوق التنمية العقارية واستعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية وما هي اهم النقاط التي تم الإشارة إليها في أطار الموضوع :-

تم الإشارة من صندوق التنمية العقارية بأنه الصندوق كان قد التزم خلال الظروف التي كانت بشكل استثنائي التي كانت قد شهدتها المملكة العربية السعودية مثلما كان حال العالم أجمع من ما حدث بسبب فيروس كورونا بأن الصندوق العقاري كان يقوم بكل جدية والتزام بإيداع المبالغ للمستفيدين من برنامج “سكني” بشكل شهري في المواعيد المحددة بشكل منضبط وكان علي مدار ثلاثة أشهر متتالية وذلك في التوقيت المتزامن الذي كان به المقار التابعة للجهات الحكومية قامت بتعليق الحضور للمقار وكان ذلك تنفيذاً للتوجيهات التي تمت من وزارة الصحة بالتشاور مع وزارة الإسكان وذلك ضمن الإجراءات ألاحترازية التي تم إتباعها كما سوف يواصل صندوق التنمية العقارية إيداعاته لكافة المستفيدين في كل شهر في المواعيد المحددة لذلك في برنامج “سكني” دون أن يكون هناك أي تأخير .

استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية وابرز التصريحات التي تمت من الصندوق ومن المسئولين عنه :-

أضاف السيد رئيس الصندوق بأن الخدمات التقنية التي يتم تقديمها من الصندوق وذلك مع الشراكة مع الجهات التي يعنيها الأمر لبرنامج “سكني” وهي الجهات التمويلية في القطاع الخاص وذلك منذ أن يبدأ المستفيد في أن يتم تقديم علي القروض المقدمة وهو القرض المدعوم إلي الموعد الذي يتم فيه إيداع شهري وذلك طوال مدة العقد المقدم من صندوق التنمية العقارية أنعكس ذلك بأنه تم أسهامه في أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد مستفيدي برنامج “سكني” الذي تقوم بالأشراف عليه وزارة الإسكان وكان أيضاً المستفيدين الذين زاد عددهم يستفيدون أيضاً من البرنامج بشكل شهري .

وزارة الإسكان التي تشرف علي برنامج سكني تعلن عن أعداد المستفيدين من البرنامج :-

صندوق التنمية العقارية كان قد تم التصريح من خلاله بأن الأعداد التي استفادت من المبالغ المودعة من البرنامج حتي الآن كان عددهم 424 ألف أسرة من الأسر السعودية من الخيارات التي تم طرحها ومتاحة من “سكني” وكانت خيارات عديدة من الخيارات التمويلية وأيضاً الخيارات السكنية ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم .

صندوق التنمية العقارية كان وما زال منتشر داخل أماكن عديدة في المملكة العربية السعودية منذ أن تم أطلاق برنامج سكني من وزارة الإسكان في يونيو عام 2017 وحتي نهاية العام الماضي 2020 كما أن الصندوق العقاري ما زال يواصل تقديم الخدمات المتاحة من خلاله وذلك في أكثر من أربعون بوابة للخدمات الإلكترونية وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للصندوق كما أن هناك وسيلتين متاحتين للخدمات الخاصة بالاستعلام هما صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني والخدمة الثانية وهي استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية وأيضا وسيلة الاتصال المتاحة والموحدة برقم 199088 كذلك وسلة أخري لبرنامج “سكني” وهي الصفحات الرسمية للبرنامج عل المواقع للتواصل الاجتماعي وذلك لتقديم الإجابة عن أي أستفسارات أو أي أقتراحات من العملاء .