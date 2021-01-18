“أرامكو” تستعرض مميزات أكبر منتزه “مانغروف” في المملكة وتأثيراته على البيئة

بلادي – الرياض :
استعرضت شركة “أرامكو” جانباً من التأثيرات الإيجابية على البيئة التي يوفرها منتزه المانغروف البيئي الذي يقع على ضفاف شاطئ رأس تنورة بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت “أرامكو” عبر مقطع فيديو أن المنتزه يضم غابة من أشجار المانغروف بمساحة تقدر بنحو 63 كم مربع، مبينة أنه يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية التنوع الحيوي، إذ يحافظ على آخر غابات المانغروف الطبيعية في المنطقة.
وأضافت أن أشجار المانغروف تتميز بقدرتها الكبيرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، إذ بإمكانها امتصاصه بما يعادل أكثر من 5 مرات من الأشجار الأرضية دون الحاجة للري، فضلاً عن أنها توفر مواطن غنية بالغذاء للكائنات البحرية.
وأبانت أن المنتزه يعد أكبر منتزه “مانغروف بيئي” في المملكة، ويتوسطه ممشى طويل، كما يعد واجهة سياحية وتعليمية في المنطقة، بالإضافة لكونه المكان المفضل لأكثر من 100 نوع من الطيور المهاجرة مثل الفيوب والكروان.
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