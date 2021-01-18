المسند يتوقع هبوط درجات الحرارة نهاية الأسبوع وينصح بتأجيل طلعات البر في هذه المناطق

بلادي – الرياض :
توقع أستاذ المناخ، بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، هبوطًا في درجة الحرارة، آخر هذا الأسبوع.
وأشار المسند إلى أن درجة الحرارة ستهبط بشكل كبير يومي الجمعة والسبت القادمين.
ونصح بتأجيل “طلعات البر”، خاصة في المناطق الشمالية وشمال الوسطى.
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