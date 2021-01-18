شرطة الرياض: القبض على مواطنين ومخالف تورطوا بسرقة أغطية الصرف الصحي الحديدية

بلادي – الرياض :
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بمواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، تورطوا في عدة جرائم.
وأوضح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على الجناة بعد تورطهم في ارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة الأغطية الحديدية الخاصة بتمديدات الصرف الصحي من مواقع متفرقة بالطرق العامة والفرعية وبيعها عبر منافذ السكراب.
وأشار الكريديس إلى أنه جرى إيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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