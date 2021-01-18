“المرور” يضبط 3 أشخاص قادوا مركباتهم بسرعات عالية ونشروا مخالفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

بلادي – الرياض : ضبط مرور منطقة جازان قائدي مركبتين، نشرا مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يقودان سيارتيهما بسرعات عالية. وأوضح المرور أنه ستتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور، لقيامهما بتعريض حياتهما وحياة الآخرين للخطر. كما ضبط مرور محافظة الطائف، قائد مركبة نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود المركبة بسرعة عالية، وستتم إحالته أيضًا للهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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