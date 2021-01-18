ضبط مقهى بأبها يقدم الشيشة للزبائن داخل غرف مغلقة

بلادي – الرياض :

تمكنت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير من ضبط أحد المقاهي بمدينة أبها يقدم الشيشة والمعسل، وذلك بشكل مخالف لأوامر الإغلاق التي اتخذت ضمن تدابير مواجهة جائحة “كورونا”.

وأفاد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ بأن الفرق الرقابية المسائية التابعة للأمانة ضبطت المقهى وعددا من العمال، بعد متابعته ورصده والتحقّق من استقباله للزبائن داخل غرف مغلقة بعيداً عن أنظار الرقابة لتقديم الشيشة والمعسل لهم.

وأوضح أنه تم إغلاق المقهى، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات بحق كل مَن يتجاوز الأنظمة والتعليمات، داعيا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.