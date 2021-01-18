“الصندوق العقاري”: إيداع أكثر من 25 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” حتى نهاية 2020

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق التنمية العقارية إيداع أكثر من 25 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري منذ بداية تحول الصندوق في يونيو 2017 حتى نهاية 2020.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، استمرارية والتزام “الصندوق العقاري” بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني”، مؤكداً مواصلته تقديم الدعم السكني لتمكين الأسر من تملك المسكن الملائم ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وأبان أن الصندوق التزم خلال الظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة بسبب فيروس كورونا بتقديم إيداع الدعم الشهري عن موعده المحدد لمدة 3 أشهر متتالية، كما يواصل إيداع الدعم في موعده المحدد شهرياً دون تأخير تأكيداً للدور الوطني في تمكين الأسر السعودية من السكن الملائم، وتوفير وتبسيط الإجراءات كافة.

وأشار إلى أن تكامل الخِدْمات التقنية التي يقدمها الصندوق العقاري، أسهم في زيادة عدد المستفيدين من الدعم الشهري لأكثر من 424 ألف أسرة بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% وذلك حتى نهاية 2020م.