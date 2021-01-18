طريقة حذف حساب ساعد لإتمام التسجيل في جدارة 1442

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عمر شويل - جدة حذف حساب ساعد يعتبر من الخدمات المتميزة التي أُطلقت، من أجل التسجيل في جدارة فعلى المسجلين في برنامج ساعد حذف حساباتهم التي قد تم تفعيلها، إن كانوا يريدون التسجيل في جدارة للوظائف، ويعتبر نظام ساعد أو برنامج ساعد واحد من أهم البرامج المتميزة التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى إعانة المواطنين الذين يبحثون عن وظائف، ويُمكنهم البرنامج من تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بهم، وأيضًا المؤهلات التعليمية التي حصلوا عليها وسنوات الخبرة، ويقوم البرنامج بترشيح المسجلين إلى الوظائف الحكومية المُعلن عنها.

أهمية برنامج ساعد

ويعمل برنامج ساعد على تقديم قاعدة كاملة من البيانات للمؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية والقوى العاملة، تحتوي القاعدة على أسماء وتفاصيل الباحثين عن عمل.

طريقة حذف حساب ساعد للتسجيل في جدارة

وعلى من يرغب في حذف حسابه في برنامج ساعد، اتباع الخطوات التالية:

سيتم الدخول إلى موقع وزارة الخدمة المدنية، ومنها سنقوم بتسجيل الدخول.

سنستخدم رقم السجل المدني وكلمة المرور، ورقم التحقق، ثم النقر على تبويب تسجيل.

سنقوم بالنقر على تعديل بيانات، ومنها علينا أن نختار حذف ثم النقر على حفظ.

وهنا تنتهي خطوات حذف حساب ساعد للمستفيدين.

طريقة التسجيل في جدارة

أما عن التسجيل في نظام جدارة للتوظيف والذي يساعد المواطنين في الحصول على وظائف حكومية من خلال الإنترنت، ويطرح العديد من الوظائف في شتى المجالات، فيمكن اتباع الخطوات التالية:

سنقوم بالدخول أولًا إلى نظام جدارة.

سنقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الهوية الشخصية وتاريخ الميلاد.

سنقوم بكتابة رقم التحقق، والنقر على تبويب استمرار، من المفترض أن تظهر كافة البيانات الخاصة بك.

وعليك أن تقوم بإدخال بيانات المؤهل وبيانات التواصل معك والمهارات التي حصلت عليها.

ثم عليك كتابة الرقم السري وتأكيده، وبعدها قم بالنقر على حفظ بعد التأكد من صحة ما أدخلته من معلومات عنك.

الفرق بين نظام ساعد وجدارة

وعلى من يرغب في حذف حساب ساعد أن يعرف ما الفرق بينه وبين نظام جدارة، حيث أن الفارق يكمن في كون نظام ساعد يقل الشهادات الثانوية العامة أو الأقل منها، بينما نظام جدارة لا يقبل بأقل من شهادة الدبلوم أو الشهادات التي تعلوها.