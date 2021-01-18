نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة جدة تستضيف الأمير عبدالرحمن بن خالد لبحث الفرص الاستثمارية وتحفيز رعاية الإبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف غرفة جدة غداً الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الاقتصادية وممثل نادي الإبل في المنظمة الدولية للإبل، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من رجال الأعمال .

ويستعرض سموه الفرص الاستثمارية التي تتيحها صناعة رياضة الإبل والمستقبل الواعد لها في ظل رؤية المملكة 2030.

ويأتي اللقاء عقب زيارة رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل لبحث الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي يسعى من خلالها لتحفيز رعاية الإبل وإنشاء مشاريع على مستوى منطقة مكة المكرمة.

وتسعى غرفة جدة من خلال تعاونها مع نادي الإبل إلى إيجاد فرص لرواد الأعمال والمستثمرين لكل ما يتعلق بقطاع الإبل والاستفادة من منتجاتها كالألبان واللحوم، حيث يُعد قطاع الإبل قطاعا استثماريا واعدا، أو من خلال فسح المجال للاستثمار في رعاية المنافسات وإقامة المسابقات لزيادة الإقبال والتمسك بها والمحافظة على استمرار وجودها في المملكة ، لما تمثله الإبل من أهمية تاريخية وثقافية واجتماعية.