نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل آهل 60 ألف ريال بأقل دخل شهري لمواطني المملكة من الرجال والنساء من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة أحد أهم البنوك الوطنية التي تسعي الي تقديم كافة الخدمات المصرفية وتقديم كل الحلول الاجتماعية التي تساعد بها مواطني المملكة، ومن الحلول الاجتماعية التي يوفرها بنك التنمية هي التمويل الشخصي لأصحاب الدخل المنخفض والأسر الضعيفة، فهناك شريحة هامة من المواطنين يحتاجون الي تمويل مالي يساعدهم علي قضاء حوائجهم المختلفة، ويتم تقديم تمويل جديد من قبل بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة يسمي بتمويل آهل يتم صرفه للمواطنين والمواطنات السعوديين والسعوديات، وسوف نوضح لكم مميزات التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية في التفاصيل الأتية.

فوائد تمويل آهل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية

يتم توفير مبلغ تمويل يصل الي 60.000 ألف ريال سعودي.

يتم الحصول علي التمويل بدون فرض أي فوائد أو رسوم إدارية.

يتم سداد التمويل النقدي علي فترة تصل الي 5 سنوات.

تمويل آهل متاح للسعوديين من القطاع العام والخاص.

تمويل آهل يمكن صرفه لجميع المتقاعدين بالمملكة.

تمويل آهل متاح صرفه للمطلقات والأرامل والتي هجرها زوجها.

شروط تمويل آهل للسعوديين والسعوديات من بنك التنمية الاجتماعية

دخل الفرد يجب ألا يقل عن 2000 ريال سعودي.

صورة من هوية العميل، مع صورة أخري من السجل الخاص بالأسرة.

إحضار النموذج الإلكتروني 104 من خلال الحساب الرسمي للعميل.

إرفاق أصل الرقم الخاص بحساب الآيبان موثق بختم بنك التنمية.

طباعة تصريح بياناتي ساري الصلاحية لكل عميل من خلال موقع وزارة الداخلية.

تسليم كشف حساب مصدق من بنك التنمية علي نموذج 104 عن راتب 3 شهور سابقة.

طريقة طلب التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية إمكانية طلب تمويل شخصي بدون فوائد من خلال الدخول إلكترونياً علي موقع بنك التنمية، ويختار كل عميل نوع التمويل سواء تمويل أسرة أو تمويل زواج أو تمويل ترميم أو تمويل خاص بالأرامل والمطلقات وفق ما يناسب كل فرد من احتياجات شخصية وضرورية.

تمويلات بنوك سعودية أخري

توفر العديد من البنوك داخل المملكة العربية السعودية العديد من الفرص التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن هذه التمويلات المميزة تمويل قصير الأجل لمدة 6 شهور أو عام من البنك الأهلي السعوديين لجميع المقيمين بالمملكة، كما يوجد أيضاً تمويل شخصي يصل الي 3 مليون ريال من بنك ساب السعودي للسعودي والمقيم، بالإضافة الي تمويل شخصي يبدأ من 50 ألف ريال للمتقاعدين فقط من البنك السعودي للاستثمار، ويتم تقديم التمويلات وفق مساندة وتسهيلات كبيرة لجميع المواطنين الراغبين في الحصول علي قرض شخصي وفق مميزات كبيرة عند الصرف.