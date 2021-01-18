نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا رابط جدارة” اليوم بداية التقديم لوظائف النيابة العامة // تعرف على الوظائف الشاغرة وكيفية التسجيل بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية التسجيل اليوم في وظائف النيابة العامة السعودية أصبح رابط جدارة، من أهم كلمات البحث في المملكة من قبل الراغبين في التقديم على الوظائف ومن تنطبق عليهم شروط التسجيل في الوظائف، وأعلنت أن عدد الوظائف الشاغرة 671 وظيفة شاغرة مقسمة إلي 539 وظيفة للرجال، 132 وظيفة للنساء، لحملة شهادة الدبلوم العليا وما يعادلها وسوف نقدم لكم داخل المقال رابط التقديم وشروط التقديم وكافة تفاصيل الوظائف.

رابط جدارة للتقديم على وظائف النيابة العامة 2021

جدارة هي منصة إلكترونية تقدم خدماتها لجميع المواطنين السعوديين ويتم التقديم من خلالها على أغلب وظائف الحكومة في السعودية، وتسعى المنصة للشفافية والحيادية في ترشيح التقدم على الوظائف ويتم مطابقة البيانات التي يتم التسجيل عبر المنصة من قبل وزارة الموارد البشرية، ووظائف النيابة العامة 1442 سوف تكون المنصة هي التي ستستقبل طلبات التشغيل عليها عبر رابطها الإلكتروني على الإنترنت.

موعد فتح باب التسجيل عبر رابط جدارة لوظائف النيابة السعودية 1442

كما جاء في إعلان الوظائف سوف يكون رابط التسجيل على الوظائف متاح بداية من اليوم الأحد 2021/01/17 الموافق 4 جادي الأخر 1442، وينتهي التسجيل على الوظائف يوم السبت القادم 2021/01/23 الموافق 10 جمادي الأخر 1442 هجري، ولن يتم قبول الطلبات التي تسجل بعد هذا الموعد.

شروط التقديم في وظائف النيابة العامة السعودية

يجب أن يكون المتقدم للوظائف “سعودي، سعودية” المنشأ والجنسية. يجب أن يتمتع المتقدمين للوظائف بالأهلية اللازمة للتقديم على الوظائف. يجب أن يتناسب المؤهل العلمي المناسب للوظائف وعلى حملة الدكتوراه والماجستير تقديم ما يثبت شهاداتهم. يجب أن يكون المتقدم للوظيفة حسن السير محمود السمعة غير محكوم عليه بحد شرعي.

طريقة التقديم من خلال رابط جدارة الإلكتروني

الدخول على منصة جدارة الإلكترونية على الإنترنت.

تسجيل البيانات الشخصية اللازمة في أستمارة التقديم ” رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، النوع ” ذكر، أنثى”.

تسجيل رمز التحقق الشخصي ثم طبع وتسجيل الاستمارة.

المسميات الوظيفية لوظائف الرجال

“باحث اجتماعي، باحث إحصاء، باحث تطوير إداري، باحث توظيف، باحث شئون موظفين، مراقب أمن وسلامة، فني علوم، كاتب سجل، كاتب ضبط، محاسب، مدقق حسابات، مدقق مناقصات، مهندس مدني، مهندس معماري، فني دعم، محلل نظم، مطور برامج، مهندس كهربائي مساعد، أمين مستودع، باحث أجتماعي مساعد، باحث إحصاء، باحث تطوير إداري مساعد، مأمور صرف، مأمور علاقات عامة، مأمور وثائق ومحفوظات، مترجم لغة أوردو، مترجم لغة هندية، محاسب مساعد، موثق حسابات مساعد، موثق رواتب، موثق شئون موظفين، مراقب مخزن، مساعد إداري، فني تبريد وتكيف، مأمور اتصالات، فني دعم مساعد، مأمور صرف، فني صيانة ألات، مأمور أتصالات، مأمور صرف، مأمور عهدة، مراقب أمن وسلامة، مصور فوتوغرافي.