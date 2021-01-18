- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الهوية الوطنية2021 بالخطوات والأوراق المطلوبة للتجديد للنساء و الرجال في المقال التالي
عمر شويل - جدة تجديد الهوية الوطنية2021 هو أمر مهم بالنسبة إلي جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلي انه يجب أن تكون الهوية صالحة وغير منتهية الصلاحية أثناء إنهاء التعاملات الحكومية أو في حالة التقديم في الوظائف التي يتم الإعلان عنها من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة بالمملكة، كما يتم فرض بعض العقوبات و الغرامات المالية علي المواطنين في حالة عدم تجديد الهوية ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف علي اهم الشروط والأحكام التي قامت حكومة المملكة بوضعها للتجديد وأيضاً سيتم التعرف علي طريقه حجز المواعيد في الأحوال المدنية.
تجديد الهوية الوطنية2021 ومتطلباتها
قد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالإعلان علي بعض المتطلبات التي يجب توافرها في حالة التجديد وسوف نقوم سوياً بالتعرف علي هذه الأحكام و الشروط وهي كالتالي:
- إصدار بطاقة الهوية السعودية من سن 15عاماً.
- إذا كان الأب متوفياً يجب علي المواطن إحضار صوره و اصل عقد الميراث.
- يجب ارفاق صوره 6×4 وان يكون المواطن مرتدي للزي السعودي.
- تحديد موعد علي الإنترنت لتجديد بطاقه الهوية.
- تقديم الأوراق في المعاد المحدد.
- يجب حضور صاحب الطلب مع الوالد أو العم أو الولي الشرعي.
- يجب إحضار صوره من سجل الأسرة.
- ارفاق نسخه من بطاقه الهوية غير منتهية الصلاحية.
- في حاله الزواج عليك أخضار سجل الأسرة الرسمي و صوره منه.
- صوره استمارة لتحديث بطاقة الهوية الوطنية، مع التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.
- املأ البيانات في النموذج المخصص لذلك النموذج 56 إلكترونيًا أو يدويًا.
- يجب تقديم المستندات و الوثائق في الموعد المحدد.
تجديد الهوية الوطنية2021 للنساء وشروط التجديد
هناك العديد من الشروط لتجديد الهوية الوطنية للنساء في السعودية، حيث تختلف شروط تجديد الهوية الوطنية للنساء وتتلخص هذه الشروط في التالي:
- يجب أن يكون عمر الفتاه أن لا يقل عن 15 عاماً.
- يجب إحضار أصل ونسخة من سجل الأسرة الذي تم تسجيل الفتاه فيه.
- إرسال أربع صور شخصية ملونة مقاس 6 × 4 بخلفيه بيضاء و بدون أي تأثيرات أو مكياج.
- أصل جواز السفر وصورة منه لمقدم الطلب وأن يكون غير منتهي الصلاحية.
- ووجود وصي أو وصيه للمرأة.
طريقة حجز موعد في الأحوال المدنية
يجب علي المواطنين والمواطنات الراغبين في تجديد الهوية حجز موعد مسبق في الأحوال المدنية وللحجز يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلي منصة أبشر الالكترونية.
- اختيار خدمة المواعيد.
- كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- كتابة التقويم الهجري أو الميلادي.
- كتابة تاريخ الميلاد.
- كتابة رمز التحقق المرئي.
- التحقق من بياناتي.
- الانتقال إلي خدمة المواعيد.
- الضغط علي حجز موعد جديد.
- الضغط علي تجديد بطاقة الهوية الوطنية.كتابة المنطقة التي توجد بها.
- الضغط علي التالي.
- اختيار الفرع المراد الذهاب إليه.
- اختر الميعاد الذي بناسبك حتي يصبح باللون الأخضر.
- الضغط علي بيانات الموعد.
- الضغط علي طباعة.
- الاحتفاظ بها لحين الذهاب إلي الأحوال المدنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجديد الهوية الوطنية2021 بالخطوات والأوراق المطلوبة للتجديد للنساء و الرجال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.