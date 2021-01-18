نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الهوية الوطنية2021 بالخطوات والأوراق المطلوبة للتجديد للنساء و الرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الهوية الوطنية2021 هو أمر مهم بالنسبة إلي جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلي انه يجب أن تكون الهوية صالحة وغير منتهية الصلاحية أثناء إنهاء التعاملات الحكومية أو في حالة التقديم في الوظائف التي يتم الإعلان عنها من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة بالمملكة، كما يتم فرض بعض العقوبات و الغرامات المالية علي المواطنين في حالة عدم تجديد الهوية ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف علي اهم الشروط والأحكام التي قامت حكومة المملكة بوضعها للتجديد وأيضاً سيتم التعرف علي طريقه حجز المواعيد في الأحوال المدنية.

تجديد الهوية الوطنية2021 ومتطلباتها

قد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالإعلان علي بعض المتطلبات التي يجب توافرها في حالة التجديد وسوف نقوم سوياً بالتعرف علي هذه الأحكام و الشروط وهي كالتالي:

إصدار بطاقة الهوية السعودية من سن 15عاماً.

إذا كان الأب متوفياً يجب علي المواطن إحضار صوره و اصل عقد الميراث.

يجب ارفاق صوره 6×4 وان يكون المواطن مرتدي للزي السعودي.

تحديد موعد علي الإنترنت لتجديد بطاقه الهوية.

تقديم الأوراق في المعاد المحدد.

يجب حضور صاحب الطلب مع الوالد أو العم أو الولي الشرعي.

يجب إحضار صوره من سجل الأسرة.

ارفاق نسخه من بطاقه الهوية غير منتهية الصلاحية.

في حاله الزواج عليك أخضار سجل الأسرة الرسمي و صوره منه.

صوره استمارة لتحديث بطاقة الهوية الوطنية، مع التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.

املأ البيانات في النموذج المخصص لذلك النموذج 56 إلكترونيًا أو يدويًا.

يجب تقديم المستندات و الوثائق في الموعد المحدد.

تجديد الهوية الوطنية2021 للنساء وشروط التجديد

هناك العديد من الشروط لتجديد الهوية الوطنية للنساء في السعودية، حيث تختلف شروط تجديد الهوية الوطنية للنساء وتتلخص هذه الشروط في التالي:

يجب أن يكون عمر الفتاه أن لا يقل عن 15 عاماً.

يجب إحضار أصل ونسخة من سجل الأسرة الذي تم تسجيل الفتاه فيه.

إرسال أربع صور شخصية ملونة مقاس 6 × 4 بخلفيه بيضاء و بدون أي تأثيرات أو مكياج.

أصل جواز السفر وصورة منه لمقدم الطلب وأن يكون غير منتهي الصلاحية.

ووجود وصي أو وصيه للمرأة.

طريقة حجز موعد في الأحوال المدنية

يجب علي المواطنين والمواطنات الراغبين في تجديد الهوية حجز موعد مسبق في الأحوال المدنية وللحجز يمكنك اتباع الخطوات التالية: