نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كن أول من ينتهز الفرصة مع عروض فورد الناغي في يناير علي سيارات فورد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض فورد الناغي، من اهم العروض التي تم إطلاقها في يناير بمناسبه العام الجديد والتي اعلن عنها فورد الناغي من خلال صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي شملت مجموعه من السيارات ماركة فورد والتي تعتبر من اهم السيارات الموجودة داخل المملكة والتي يستخدمها السعوديين في حياتهم اليومية مما تتميز بانها مريحه ومزوده بالتكنولوجيا والتي سوف نشرحهم لكم من خلال هذه المقالة. عروض فورد الناغي قامت فورد الناغي بإطلاق مجموعه من العروض المثيرة والمميزة في بداية العام الجديد والتي تبدأ من يوم 3 يناير 2021 حتي يوم 2 فبراير 2021 والتي شملت مجموعه من سيارات فورد وهي سياره فورد اكسبيديشن xlt 4×2 2020 وسياره فورد اكسبلورر base 2020 وسياره فورد ايدج امبيانتي 2020، وتعتبر عروض فورد الناغي مقدمه بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري حيث يمكنك اختيار السيارة المناسبة لك وتعبئه النموذج الخاص بها وبعدها سيتم التواصل واستكمال باقي الإجراءات. فورد اكسبيديشن xlt 4×2 2020 أعلنت شركه فورد الناغي عن مواصفات سياره فورد اكسبيديشن xlt 4×2 2020 وهي: سياره رياضيه متعدده الاستخدام بدفع خلفي.

حجم المحرك 11.00 لتر بمعدل استهلاك 3.50 لتر.

6 أسطوانات لتوليد 375 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس 10 سرعات.

6 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه وكاميرا خلفيه مدمجه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ونظام تحذير مغادره المسار.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعه للانزلاق بتقنيه دعم المكابح.

تحكم كامل بالمقاعد. عرض فورد اكسبيديشن xlt 4×2 2020 يمكن الحصول علي سياره فورد اكسبيديشن xlt 4×2 2020 بقسط شهري 2590 ريال علي مده 60 شهر بدون بدفعه أولي. فورد اكسبلورر base 2020 أعلنت شركه فورد الناغي عن مواصفات سياره فورد اكسبلورر base 2020 وهي: سياره رياضيه متعدده الاستخدام بدفع رباعي.

حجم المحرك 9.80 لتر بمعدل استهلاك 3.30 لتر.

6 أسطوانات لتوليد 285 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس 10 سرعات.

7 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه وكاميرا خلفيه مدمجه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ونظام تحذير في المناطق العمياء.

نظام تحذير مغادره المسار و مراقبه ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعه للانزلاق بتقنيه دعم المكابح.

تحكم كامل بالمقاعد والمقاعد جلد. عرض فورد اكسبلورر base 2020 يمكن الحصول علي سياره فورد اكسبلورر base 2020 بقسط شهري 2350 ريال علي مده 60 شهر بدون دفعه أولي. فورد اكسبلورر eco st 2020 3.0 أعلنت شركه فورد الناغي عن مواصفات سياره فورد اكسبلورر eco st 2020 3.0 وهي: سياره رياضيه متعدده الاستخدام بدفع رباعي.

حجم المحرك 11.30 لتر بمعدل استهلاك 3.00 لتر.

6 أسطوانات لتوليد 400 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس 10 سرعات.

7 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه وحساسات أمامية وكاميرا خلفيه مدمجه 360 درجه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ونظام تحذير في المناطق العمياء.

نظام ملاحه ونظام تحذير مغادره المسار و مراقبه ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعه للانزلاق بتقنيه دعم المكابح.

مقاعد رياضيه جلد وتحكم كامل كهربائي.

صندوق كهربائي خلفي بنظام ترفيه بانوراما. عرض فورد اكسبلورر eco st 2020 3.0 يمكن الحصول علي سياره فورد اكسبلورر eco st 2020 3.0 بقسط شهري 3880 ريال علي مده 60 شهر بدفعه أولي 11205 ريال ودفعه أخيرة 78435 ريال. فورد ايدج امبيانتي 2020 أعلنت شركه فورد الناغي عن مواصفات سياره فورد ايدج امبيانتي 2020 وهي: سياره رياضيه متعدده الاستخدام بدفع أمامي.

حجم المحرك 13.30 لتر بمعدل استهلاك 2.00 لتر.

6 أسطوانات لتوليد 250 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس 8 سرعات.

6 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه وكاميرا خلفيه مدمجه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ونظام تحذير في المناطق العمياء.

نظام تحذير مغادره المسار و مراقبه ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعه للانزلاق بتقنيه دعم المكابح.

تحكم كامل بالمقاعد والمقاعد مخمل. عرض فورد ايدج امبيانتي 2020 يمكن الحصول علي سياره فورد ايدج امبيانتي 2020 بقسط شهري 1998 ريال علي مده 60 شهر بدون دفعه أولي.

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