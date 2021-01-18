طريقة حجز موعد الأحوال المدنية بدون ابشر للرجال والنساء 1442

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عمر شويل - جدة حجز موعد الأحوال المدنية بدون ابشر نعرض خطواته بالتفصيل، حيث تقوم الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في السعودية بتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها السعوديين، حيث أنها تسعى للعمل على راحتهم، ولتوفير الوقت والجهد قامت بتوفير حجز موعد الأحوال المدنية من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت، وذلك تجنبا للازدحامات وتضييع الوقت، حيث أنه يمكن الدخول في أي وقت والحجز في أي مكان من خلال الإنترنت.

طريقة حجز موعد الأحوال المدنية بدون أبشر

يمكن لأي مواطن أن يقوم بحجز موعد في الأحوال المدنية ويكون لذلك بإحدى الطرق من خلال أبشر، أو من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، ويمكن للمواطن أن يقوم باختيار الطريقة التي تناسبه، ويمكن الحجز من خلال موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

قم أولا بالدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية والمتابعة.

قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية.

اختر بعد ذلك الأحوال المدنية.

وقم باختيار موعد الحجز.

بعد ذلك ستظهر صفحة بها مجموعة من البيانات قم بكتابتها.

قم بتسجيل رقم الهوية الخاصة بك.

قم بكتابة الرمز المرئي.

اكتب تاريخ الميلاد الخاص بك.

ثم بعد ذلك قم بالدخول على أيقونة حجز موعد الاحوال المدنية والمتابعة.

يمكنك اختيار المكتب التي ترغب في الذهاب إليه، قم بالدخول على تحديد القطاع.

قم باختيار المنطقة التي تنتمى لها.

قم بكتابة العنوان الخاص بك كاملا.

اكتب مكتب الأحوال المدنية التابع لمكان إقامتك.

اختر المعاملة التي ترغب في طلبها.

قم باختيار المعاملة التي ترغب فيها إما في الفترة الصباحية أو المسائية.

بعد الانتهاء من السابق قم بالضغط على عرض جدول المواعيد لتحديد الموعد التي يتناسب معك.

اختر المعاد التي يتناسب معك ثم بالدخول على حجز.

ثم قم بالتأكيد على الحجز.

حجز موعد الاحوال المدنية للنساء

تسعى المملكة العربية السعودية لتوفير الخدمات اللازمة للنساء، ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم وحل مشاكلهم، والتسهيل عليهم في عمليات حجز موعد في الأحوال المدنية حيث أنه يمكنهم الحجز من خلال اتباع الآتي: