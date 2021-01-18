نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السماح لتجار تبوك بإعادة فتح محلاتهم في السوق الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالسماح للتجار في السوق الدولي بإعادة فتح محلاتهم في السوق ومنحهم مهلة لمدة شهر مع تشكيل لجنة لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة بعد إغلاقه، وذلك خلال لقائه اليوم الاثنين عدداً من تجار السوق.

وكانت أمانة منطقة تبوك قد وجهت في وقت سابق بضرورة إخلاء السوق وذلك لانقضاء عقد المستثمر، فضلاً على ما شهده السوق من حرائق متكررة لضعف وسائل السلامة فيه.