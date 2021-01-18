نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة نتيجة الشهادة السودانية بإدخال رقم الجلوس / تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية للعام الدراسي 2020/2021 عبر الرابط الرسمي للوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسماء اوائل نتيجة الشهادة السودانية 2021 جميع الولايات هذا ما يتزايد عليه عمليات البحث المكثفة الآن من قبل طلاب الشهادة الثانوية السودانية 2020 والتي تم ظهورها صباح اليوم عقب انعقاد مؤتمر صحفي قام من خلاله وزير التعليم باعتماد نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2020 رسمياً.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020

ووفقا لما تم اعلانه من قبل الوزارة أن عملية رصد الدرجات المستحقة لكل طالب تم إتمامها مع المراجعة النهائية قبل رفع نتائج الاختبارات لوزير التعليم لاعتمادها.

ومن الجديد ذكره أن انتهوا الطلبة والطالبات من أداء اختباراتهم مؤخراً في أجواء مليئة بالتحفظ تنفيذا للخطة الاحترازية التي وضعتها الوزارة لضمان سلامة الطلاب.

تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم السعودية هو النافذة الموحدة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020، حيث سيتم رفع نتائج السودان 2020 مباشرة فور ظهورها لجميع الولايات (الخرطوم- الجزيرة- القضارف- البحر الأحمر- ولاية نهر النيل الابيض-ولاية كسلا- ولاية سنار-ولاية غرب دارفور- ولاية شرق دارفور- ولاية جنوب دارفور-ولاية شمال دارفور) وباقي الولايات الأخري.

معرفة نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس

يجب على الطالب بدأ الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ثم ادخال الاسم ورقم جلوس الطالب، ثم انقر علي كلمة عرض النتيجة وخلاص ثوان سيتم استظهار تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية.

ومع حرص موقعنا “ثقفني” في متابعة كافة أخبار التعليم في جميع المحافظات، يمكن للطالب ترك تعليق يحمل رقم الجلوس ونقوم بالاستعلام له عن نتائج السودان فور رفعها على موقع الوزارة، مع تمنيات موقعنا للطلاب بالنجاح والتوفيق.