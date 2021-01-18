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عمر شويل - جدة رابط أبشر للتوظيف يتم من خلاله التقديم على وظائف مكافحة المخدرات المتاحة حاليًا في السعودية، فمتاح الآن للنساء التقديم على رتبة جندي، بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة، والوظائف تم الإعلان عنها بواسطة الإدارة العامة للشؤون العسكرية، ويتابع طلبات التقديم الإدارة العامة للقبول المركزي السعودي.

رابط أبشر وظائف مكافحة المخدرات وشروط التقديم للنساء وموعد إنتهاء التقديم

تم فتح باب التقديم على وظائف مكافحة المخدرات من خلال رابط أبشر للتوظيف في صباح يوم الأحد 4 جمادى الآخر 1442، الموافق 17 يناير2021، والتقديم متاح حتى يوم الخميس 8 جمادى الآخر، الموافق 21 يناير، ونقدم لكم شروط وطريقة التقديم على الوظائف المتاحة عبر حساب أبشر للتوظيف.

التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

يتم التقديم على الوظائف المعلن عنها عبر منصة أبشر للتوظيف، والتي من خلالها يمكن التقديم على مرتبة جندي نساء عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر توظيف. إدخال إسم المستخدم، وكلمة المرور، والرمز المرئي. الضغط على تسجيل الدخول. الذهاب بالمؤشر إلى إعلانات التوظيف، وإختيار وظائف المديرية العامة للمخدرات الخاصة بباب القبول على رتبة “جندي” نساء. إدخال البيانات المطلوبة والتحقق من صحتها. إنهاء عملية التقديم والحصول على رقم الطلب.

شروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

أن تكون سعودية الجنسية.

يلزم الحصول على الشهادة الثانوية أو ما هو أعلى منها.

أن تمتلك هوية وطنية صالحة ومستقلة.

أن تكون حسنة المظهر.

أن لا يكون محكوم عليها في إحدى الجرائم.

أن تتمتع بحسن السلوك والسيرة طيبة.

أن يتوافق طول المتقدمة ووزنها مع مواصفات اللائحة الطبية.

إجتياز المتقدمة إختبارات القبول وإتمام كافة الإجراءات.

عدم حصول المتقدمة على إحدى وظائف الخدمة العسكرية.

وجود شهادة المؤهل الفني أو العلمي الخاص بالوظيفة.

عدم زواج المتقدمة من غير سعودي.

أبشر للتوظيف

هي خدمة دشنتها المملكة العربية السعودية، والتي تتيح للمواطنين الإطلاع على كافة الوظائف التي يتم الإعلان عنها بصفة دورية، ومن خلال الخدمة يتم التقديم على الوظائف إلكترونيًا، وكذلك يتم معرفة نتيجة القبول للتعيين بالوظيفة، ومن خلال خدمة أبشر للتوظيف يمكن للمستخدم إنشاء سيرته الذاتية والتعديل عليها للتقديم في الوظائف المعلن عنها.

قدمنا لكم وظائف مكافحة المخدرات المعلن عنها من خلال منصة أبشر للتوظيف، وسردنا لكم خطوات التقديم على الوظيفة بالتفصيل، كما شرحنا كل ما يخص الوظائف من شروط تتيح لمن تتوافر بها الحصول على فرصة التعيين في الوظيفة العسكرية النسائية المعلن عنها داخل المملكة العربية السعودية.