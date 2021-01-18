نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حذف حساب ساعد للتسجيل في برنامج جدارة وزارة الوظيفة العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حذف حساب ساعد وطريقة الحذف بالخطوات هو الخبر الذي يشغل تفكير جميع المواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج جدارة، ومن المعروف أن برنامج ساعد هو احد البرامج التي تم إطلاقها من قبل وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، والهدف من إطلاق هذا البرنامج هو مساعدة الباحثين عن العمل في توفير فرصة لهم عن طريق تسجيل جميع البيانات الخاصة بهم من “مؤهل – خبرات – اللغات التي يحملها ” وتوفير قاعدة بيانات كبيرة وشاملة كافة المعلومات عن الراغبين في العمل حتي يتم ترشيح هؤلاء المواطنين في حالة إعلان بعض المؤسسات الحكومية التابعة للقوي العاملة عن وجود فرص عمل للمسجلين في برنامج ساعد،ويشترط عند التسجيل في البرنامج أن يكون المواطن سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم يرغب في وظيفة حكومية، كما يجب وجود سلطة علي الخدمة، ويلجأ الكثير من المواطنين في الفترة الحالية إلي حذف الحساب حتي يتمكن من التسجيل في برنامج جدارة لأنة لا يجب التسجيل في البرنامجين معاً.

حذف حساب ساعد بالخطوات

يجب أولاً الدخول إلي الصفحة الرسمية الخاصة لبوابة وزارة الوظيفة العامة ومن ثم الدخول إلي برنامج saed .

يجب عليك كتابة رقم الحالة الاجتماعية الخاص بك في المكان المخصص لذلك.

يجب عليك كتابة كلمة المرور الخاص بك.

يمكنك الآن كتابة رمز التحقق المرئي الموجود أمامك.

الضغط علي أيقونه تحرير البيانات.

الضغط علي أيقونة حذف حسابي.

الضغط علي أيقونه حفظ.

وباتباع هذه الخطوات سوف يتم حذف حساب saed الخاص بك لتتمكن من الدخول إلي برنامج جدارة .

طريقة التسجيل في برنامج جدارة 1442

بعد التعرف علي طريقة حذف حساب ساعد يمكننا التعرف علي طريقة التسجيل في برنامج جدارة Jidara، حيث أن برنامج جدارة هو نظام متكامل ومعتمد أيضاً من وزارة الوظيفة العامة للتقديم علي الوظائف المختلفة التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية بشكل إلكتروني ويرجع ذلك إلي التسهيل علي الراغبين في الحصول علي وظيفة وتقليل الوقت والمجهود عليهم، وللتسجيل في البرنامج يمكنك اتباع الخطوات التالية: