نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وظائف مكافحة المخدرات نساء 1442 وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وظائف مكافحة المخدرات حيث أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية بيانها التوظيفي وأوضخت فيه رابط وظائف مكافحة المخدرات للنساء وشروط القبول وطريقة التقديم للتوظيف في العديد من فروع مكافحة المخدرات بالمملكة حيث باتت عمليات البحث المكثف والدائم هذه الأيام لمعرفة رابط التقديم الخاص بالتوظيف في مكافحة المخدرات للنساء وذلك للعام الحالي 1442 عبر بوابة ابشر للتوظيف الإلكتروني كما تسعي المديرية العامة لمكافحة المخدرات نساء بالمملكة على محاربة ومكافحة جميع قضايا المخدرات في جميع إنحاء المملكة وذلك للحد من انتشار المواد المخدرة للإدمان بين الشباب حيث تسعى المديرية العامة لمكافحة المخدرات نساء بتكثيف مجهوداتها للقضاء على عمليات تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

شروط التقديم لمكافحة المخدرات للنساء 1442

قد تم الإعلان عن العديد من الشروط من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات من المملكة العربية السعودية التي يجب توافرها عند التقديم في أي وظيفة من وظائف وزارة الداخلية كما أوضحت في إعلانها أن لكل وظيفة شروط خاصة بها وهي كالاتي:

يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الأصل والمنشأ من أبوين سعوديين ويستثنى من ذلك فقط من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو حاصلة على شهادة التعليم العالي.

يجب على المتقدمة للوظيفة أن تكون طيبه السمعة والسلوك وغير محكوم عليها أحكام قضائية سابقا بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا تكون متزوجة من غيرسعودي.

يشترط على المتقدمة للوظيفة أن تجتاز جميع اختبارات القبول.

يشترط على المتقدمة امتلاك بطاقة الهوية الوطنية لديها سارية الصلاحية لحين التقديم للوظيفة.

يشترط أن يكون الطول مناسب مع الوزن.

يشترط على المتقدمة للوظيفة أن لم يسبق لها التوظيف في أي وظيفة عسكرية اخرى.

التقديم لوظائف مكافحة المخدرات نساء 1442

قد أوضحت الإدارة من جهتها أن موعد فتح باب التقديم مكافحة المخدرات نساء 1442 يوم 6/4/1442 هجرية

وسوف يستمر استقبال طلبات الالتحاق بهذه الوظائف حتى يوم الخميس الموافق 8 من جماد ثاني 1442 هجريه وسوف يتم التقديم من خلال ابشر للتوظيف نساء وللتقديم يجب اتباع الأتي: