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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تمويل سيارات 2021 بدون دفعة أولى وتحويل راتب مع حاسبة التمويل في المقال التالي
عمر شويل - جدة جاءت عروض تمويل السيارات مبشرة اليوم، حيث تم طرح أحدث سيارات العام 2021 بدون دفعة أولى أو تحويل راتب ويمكنك استخدام حاسبة التمويل للوصول لعروض أكثر إثارة، انتهت منذ أيام أخر عروض نهاية العام والتي استمر قرابة ال 3 شهور، بعروض مميزة وتمويل مريح بشروط يسيرة، ولا تختلف عروضنا لقروض التمويل اليوم مع هذه العروض، حيث أنها امتداد لها وفرصة لمن فاتته في السابق، وتنتشر شركات تمويل السيارات في السعودية نظرا لكونه واحد من الأسواق الأكثر استهلاكا للسيارات الجديدة والمستعملة، مما أدى إلى اهتمام شركات تصنيع السيارات وجاء على أثر ذلك تقديم قروض تمويل وعروض قوية، ولا تنسوا مشاهدة عروض تمويل شخصي بقيمة مليون ونص ريال سعودي فقد تنال إعجابكم.
عروض تمويل سيارات 2021
يمكنك الحصول على اقل مصاريف إدارية مقدرة ب1% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 5 ألاف ريال سعودي، مع وجود دفعة تمليكيه للسيارة، أي أنه يموج دفعها ستحصل على عقد امتلاك السيارة، والإيجار الشهري لا يشمل ضريبة القيمة المضافة كما هو الحال في جميع المعاملات المالية في المملكة، والتي تقدر نسبتها ب 15% من قيمة القسط الشهري.
العرض بدون دفعة أول في حال اذا ما قمت بسداد 40% في المية من قيمة السيارة الإجمالي، ويمكن تمويل السيارة بدون كفيل، وتتيح لك شركة عبداللطيف جميل لا عداة تمويل الدفعة الأخيرة وهي الدفعة الكبيرة من ثمن السيارة، ابقِ على سجلك الائتماني نظيف حتى تحصل على أفضل العروض، ويمكنك استخدام حاسبة التمويل لإتمام الطلب.
العرض الأول تويوتا يارس، تقسيط على 60 شهر.
|ياريس سيدان 2021
|938
|sedan واي شركات
|972
|سيدان واي 1.5
|983
|Y PLUS
|1,033
العرض الثاني تويتا كرولا 2021، العرض مقدم من عبداللطيف لتمويل السيارات بأقل تمويل سيارات في السعودية، يمكنك دفع الأقساط على 5 سنوات، ويمكنك إعادة تمويل أخر دفعة من العقد.
|كورولا 2021 XLI
|1,178 ريال
|اكس ال اي مطور
|1,238 ريال
|اكس ال اي مطور 1.5 فتحة سقف
|1,313 ريال
|جي ال اي فتحة سقف
|1,422 ريال
العرض الثالث والأخير على سيارات كاميري نسخة 2020 بدون دفعة أولى وتمويل يصل الى 60 شهرا
|ال اي اساسي كاميري 2020
|الدفعات الشهرية 1,624 ريال
|ال اي 2.5 كاميري 2020
|الدفعات الشهرية 1,665 ريال
تحديث: لا تتوانى شركة عبداللطيف جميل عن مفاجأتنا بعروض حضرية حيث قامت بإضافة عرضين جديدين للسيارات في شهر يناير، وقرض السيارة هو إقراض مالي لمساعدة العملاء على شراء سيارة دون الحاجة إلى دفع السعر الكامل مقدمًا، سواء كان ذلك حاجة أو ارضاءاً لرغبة العميل ، وننصحك قبل اتخاذ قرار بشأن الحصول على قرض ، ننظر إلى ما يجب عليك مراعاته والنظر بوضوح إلى أسعار الفائدة أولاً.
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