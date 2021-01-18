نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة مالية من الراجحي 1442 – 2021 طريقة طلب المساعدة وضمان القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة مالية من الراجحي؛ حيث اشتهر رجل الأعمال الملياردير سليمان الراجحي بأنه عاش قصة كفاح وتعتبر قدوة لكل فقر يحلم حلم بعيد المنال، وذلك لأنه بدأ حياته من الصفر حتي وصل الي ذلك النجاح الشهير، ثم أول ما فكر به بعد 80 عاماً من نجاحه الفئات الفقيرة التي تعيش نفس حياته الماضية، فقد تطوع سليمان الراجحي بثروته والتي تصل الي 7 مليار و 400 مليون لمؤسسة أعمال خيرية حتي يتم تقديمها للأسر الفقيرة التي تحتجها بالفعل.

مساعدة مالية من الراجحي

مؤسسة الراجحي هي جمعية خيرية تدعم الأسر الفقيرة؛ تدعم مؤسسة سليمان الراجحي الأسر بتقديم لهم مبالغ مالية تساعدهم وتساندهم في أمور حياتهم المادية وتوفر لهم متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث يُعرف سليمان الراجحي أنه نشأ فقيراً لذلك يشعر بألم تلك الطبقة من المجتمع ولذلك أول ما فكر به بعد امتلاكه للأموال أنه قام بتوفير جزء كبير من ثروته لهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني” طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الراجحي بالخطوات، فالتفصيل كالأتي:

تدعم جميعة سليمان الراجحي الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل المادي والمحتاجين بالفعل الي تلك المساعدة المالية.

تدعم مؤسسة الراجحي 140 أسرة شهرياً.

تتفق مؤسسة سليان الراجحي مع المدير العام للمساعدات الخاصة بمستودع جدة لدعم الأسر الفقيرة.

تدعم مؤسسة الراجحي أيضاً الأسر معنوياً بتوفير برامج توعية وتعليمية هدفها الأساسي تحسين حياة الأسر السعودية، وأيضاً برامج تأهلية لتحسين الوضع الإجتماعي.

تدعم مؤسسة الراجحي الأسر السعودية أيضاً بتوفر لهم العمل داخل الجمعية وتقديم لهم يد العون.

تقدم مؤسسة سليمان الراجحي كامل الدعم عبر وزارة الشؤون الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك أصبحت المؤسسة من أكبر الجمعيات الخيرية في المملكة.

طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الراجحي

يمكن لأي مواطن يحتاج الي المال بتقديم طلب الحصول علي مساعدة مالية من مؤسسة سليمان الراجحي بتقديم طلب الي المؤسسة من خلال برقية أو خطاب يحتوى علي معلومات يصف الظروف الإجتماعية للأسرة وسبب احتياجهم للمال، ثم إرسال الخطاب عبر البريد الإلكتروني للمؤسسة أو إرسال الخطاب عبر رقم الواتساب الخاص بالمؤسسة وهو 00966553632662.

بعد مراجعة طلبك المُرسل سيتطلب إرسال أوراقك الشخصية التي تثبت هويتك والمستندات المطلوبة للحصول علي مساعدة مالية عاجلة.