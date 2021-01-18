شروط ورسوم تركيب عداد كهرباء في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة شروط ورسوم تركيب عداد كهرباء في السعودية يجهلها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في تركيب عدادات الكهرباء الجديدة في أطار التجديد الشامل التي تستهدفه شركة الكهرباء في المملكة، وفي هذا الصدد أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن توقيع عقود شراكة مع كلًا من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الفنار للإنشاءات وذلك يكون بهدف تطوير وتركيب العدادات الإلكترونية الذكية الجديدة والتي يبلغ عددها 10 ملايين عداد لجميع المشتركين في جميع أرجاء محافظات المملكة حيث تصل تكلفه هذا الأمر إلى ما يزيد عن 9 مليار ريال سعودي، وقد بدأت عمليات تركيب هذه العدادات منذ بداية العام الماضي وتحديدا في فبراير 2020 ومن المقرر أن تنتهي في مارس 2021 من العامي الجاري.

شروط تركيب عداد كهرباء السعودية

وقامت الشركة السعودية للكهرباء بتحديد عدد من شروط ورسوم تركيب عداد كهرباء في السعودية والبنود التي لابد من أن تتوافر حتي يتم توصيل عداد الكهرباء هذا فضلا عن بعض الإجراءات الهامة التي تكون من أساسيات توصيل الخدمة للمنازل أو لأي منشئة في المملكة، كما نوهت الشركة عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إما بخصوص هذه الشروط تتمثل فيما يلي:

الحصول على شهادة تنسيق حيث تكون هذه الشهادة التي حصل عليها المستفيد قبل حصوله على رخصة البناء والتي لابد من الحصول عليها لكي يتم توصيل خدمة الكهرباء في المنزل أو المنشئة، ويتم الحصول شهادة التنسيق من خلال منصة بلدي.

بعد البدء في بناء المنزل أول المنشئة يتم طالب الخدمة في البناء يمكنه التقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية ويكون ذلك وفق عدد من البنود وهي: 1- قبول طلب إيصال الخدمة عبر منصة بلدي فقط. 2 – يجب تنفيذ العزل الحراري. 3-تجهيز مكان تركيب العداد طبقًا للاشتراطات الفنية

ويجود طلبات أضافية مثل طلبات توصيل الخدمة الكهربائية للمسطحات الإنشائية الحاصلة على ترخيص من البلدية كوحدة مستقلة.

طلب تقوية وهو عبارة عن زيادة القدرة الكهربائية المخصصة لوحدة قائمة نتيجة لزيادة الأحمال الفعلية للمنشأة أو إضافة منشآت أخرى لا تتوفر فيها شروط الوحدات المستقلة.

طلبات التجزئة وهو عبارة عن الاستعانة بنظام المساحات المعتمد من أجل تقسيم القدرة الكهربائية الحالية التي تم تخصيصها لوحدة سكنية أو تجارية على عدة وحدات سكنية أو تجارية جديدة، ويكن طلب هذه الخدمة من خلال الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

طلبات تجميع الأحمال وهي عبارة عن طلبات استبدال مجموعة عدادات بعداد آخر. تتطلب تلك الخدمة تصفية العدادات مع موافقة مالك الوحدة إذا كان طالب الخدمة مستثمر أو مستأجر، ويمكن طلب هذه الخدمة من خلال الرابط الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

طلب إيصال خدمة الكهرباء المؤقتة تتطلب تلك الخدمة امتلاك مقدم الطلب رخصة بناء سارية المفعول، تحديد موقع العدادات سواء المؤقتة أو الدائمة، سداد الرسوم المطلوبة، تفويض من الجهة المعنية بتوصيل الخدمة الكهربائية المؤقتة باسم مقدم الطلب، ويجب أن تكون سعة العداد المؤقت 30 أمبير وتزيد بحد أقصى 10% من الحمل الكلي الدائم.

طريقة تسديد رسوم عداد الكهرباء في السعودية

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن نظام سداد الذي أقرته مؤسسة النقد العربي السعودية هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها سداد رسوم الشركة سواء كانت رسوم تركيب عداد الكهرباء أو رسوم فاتورة الكهرباء، ولذلك يجب على جميع المستفيدين الحصول على الرقم المفوتر الخاص بشركة الكهرباء من أجل سداد رسوم تركيب العدادات الكهربائية، وتكون طريقة السداد وقف الخطوات التي حددتها الشركة وهي:

الرقم المفوتر الخاص بشركة الكهرباء السعودية هو 002. سداد رسوم تركيب عداد الكهرباء من خلال بطاقات الائتمان أو عن طريق الهاتف المصرفي إذا كان المستفيد مشتركًا في تلك الخدمة مع البنك. أو من خلال الموقع الرسمي للبنك الذي يتعامل معه المستفيد أو بتفويضه للبنك لخصم الرسوم المستحقة من رصيده مباشرة، أو عن طريق الشيكات المصرفية المصدقة أو بنقاط البيع المتوفرة في مكاتب خدمات المشتركين.

الجدير بذكر أن شركة الكهرباء طرحت خدمة التسجيل في الفاتورة الثابتة وذلك لتثبيت قيمة الفاتورة التي يدفع المشترك طول العام.