نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقارنة بين الخطة الدراسية الجديدة والخطة الدراسية القديمة للمتوسطة والابتدائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح لزوارنا الطلبة الفرق بين الخطة الدراسية الجديدة والخطة الدراسية القديمة في المرحلة المتوسطة والابتدائية وقد شهدت الأيام السابقة بحثا مكثفا عن منصة مدرستي والجداول الدراسية والخطة الدراسية المطورة التي أعلن عنها وزير التعليم السعودي منذ أيام، تضمنت الخطة المطورة عدد حصص مغاير للعدد القديم، أو كما كان في السابق، كما تم تقدير الحصص الدراسية لجميع المواقع، كما لم يتضمن الحديث عن الخطة الجديدة المطورة الدراسية دخول المرحلة الثانوية فيها، وقد ركزت الخطة الجديدة على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وفي هذا المقال نتعرف سويا على أنصبة المواد الدراسية في الفصل الدراسي الثاني 1442 ومقارنة شاملة بين الخطط القديمة والجديدة من الصف الأول وحتى الصف التاسع. الخطة الدراسية الجديدة الصف السابع والثامن والتاسع متوسط شمل التغيير مادة القرآن الكريم، حيث كانت في النصاب السابق حصتين بينما أصبحت في النصاب الجديد حصة واحدة

في حين تغيرت مواد الدراسة الإسلامية من أربع حصص إلى ثلاث حصص، متضمنة الحديث والتوحيد والفقه

أما اللغة العربية فقد تغيرت وتقلصت لـ 4 حصص، بعد أن كانت في النصاب القديم ست حصص

مادة الرياضيات ازدادت حصة واحدة، بعد أن كانت في السابق خمس حصص وأصبحت الآن ستة حصص

فيما زادة حصص العلوم من أربعة بالنصاب القديم، وأصبحت بالنصاب الجديد خمس حصص

أما فيما يخص بالدراسات الاجتماعية فقد تقلصت في النصاب الجديد إلى 2، بعد أن كانت 3 حصص

قبل مجيء إلى اللغة الإنجليزية فلم يطرأ عليها أي تغيير وكان النصاب القديم 4 حصص والآن مازالت 4 حصص

وفيما يخص مادة التربية الأسرية للبنات والتربية البدنية للبنين والحاسب الآلي فلم يطرأ أي تغيير عليها وبقية حصة واحدة، كما كانت في السابق

وأخيرا المادة الفنية تم تغييرها وتقليص عددها بعد أن كانت في السابق حصتين، والآن أصبحت حصة واحدة

الجدير بالذكر أن عدد الحصص للمرحلة المتوسطة تقلص من 35 حصة وحتى 29 حصة

في حين أن عدد المواد تقلصت لثلاثة مواد وأصبح عددها عشرة مواد بعد أن كانت في النصاب القديم 13 مادة. المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني وقد جرى التعديل أيضا على المرحلة الابتدائية في الخطة المطورة الجديدة ، وكان من ضمنها التعديل على: مادة القرآن الكريم، وتم تقليصها لتصبح 4 حصص في حين تم تقليص عدد حصص اللغة العربية من 11 وحتى عشر حصص في حين تم رفع عدد حصص الرياضيات من ثلاث حصص وحتى أربعة حصص والعلوم حصتين إلى ثلاثة كما تم تقليص أيضا المادة الفنية من حصتين إلى واحدة والبدنية للبنين من ثلاث حصص إلى حصة واحدة في حين أن المادة المتعلقة بالتربية الأسرية للبنات فقد تم تقليصها إلى حصة واحدة هذا بالنسبة للصف الأول الابتدائي وفيما يلي جدول أنصبة المواد الدراسية للفصل الثاني 2021، متضمنة جميع الصفوف للمرحلة الابتدائية والمتوسطة.

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