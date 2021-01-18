إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة بسبب سرعة الرياح

بلادي – الرياض : أعلن ميناء جدة الإسلامي، اليوم (الإثنين)، إيقاف حركة الملاحة البحرية بالميناء بسبب ارتفاع الموج وزيادة سرعة الرياح. وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إن إيقاف الملاحة في الميناء تم بسبب الظروف المناخية التي تشهدها المنطقة اليوم.

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