بلادي – الرياض : أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم (الإثنين)، عن استنفار أمني في العاصمة الأمريكية واشنطن نتيجة وجود تهديدات أمنية خارجية. وأكّدت وفقاً لـ”رويترز” أنه تم إغلاق مبنى الكونغرس ومنع الدخول إليه أو الخروج منه. وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تصاعد الدخان خلف مبنى الكابيتول، حيث تم إخلاء الجبهة الغربية للمبنى وإشعار الموظفين بوجود تهديد أمني خارجي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي بسبب تهديد أمني خارجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.