“الجوازات” تكشف إمكانية تجديد جواز السفر إلكترونياً دون النظر لمدة الصلاحية المتبقية

بلادي – الرياض :

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، إمكانية تجديد المواطنين جواز السفر دون النظر إلى المدة المتبقية في صلاحيته.

وأوضحت أنه يمكن تجديده إلكترونيًا، وذلك من خلال منصة أبشر، مشيرة إلى أنه يمكن تسلمه من إدارة الجوازات أو عن طريق خدمة “واصل” المقدمة من البريد السعودي.