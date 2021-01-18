حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّع المركز استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، واستمرار نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في جازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 2 درجة مئوية في طريف.