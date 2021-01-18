بلادي – الرياض :
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء العقوبة النظامية للغش في المستحضرات الصيدلانية أو العشبية بقصد الاتجار.
وأشارت إلى أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ينص على أن أي إدخال أو غش أو بيع أو صرف أو حيازة بقصد الاتجار لأي مستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش، يستوجب عقوبة تتمثل في غرامة قدرها 100 ألف ريال.
وكانت الهيئة قد حذرت أمس من ارتكاب عدد من المخالفات، أبرزها نقل مستحضرات بسيارة غير مخصصة لذلك، وتصنيع مستحضرات صيدلانية وعشبية بكميات تجارية وبيعها قبل تسجيلها لدى الهيئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الغذاء والدواء” توضح عقوبة الغش في المنتجات الصيدلانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.