نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 8 خطوات| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية 1442 إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة استفاد المواطنون والوافدون إلى المملكة العربية السعودية كثيرًا من النقلة التقنية في تقديم الخدمات، حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين عبر موقع الشركة الإلكتروني، ليتمكن المستهلك عن طريقها من الاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالاستهلاك الشهري وقيمة المستحقات المطلوبة منه، دون الحاجة إلى زيارة أحد مقرات الشركة في جميع المناطق والمحافظات، فيما يأتي ذلك مواكبة لرؤية حكومة المملكة “2030”، التي ترغب من تطبيقها في توفير أعلى مستوى لتقديم الخدمات وبموثوقية كبيرة.

الاستعلام عن تفاصيل فاتورة الكهرباء 1442

يمكننا معرفة الاستعلام عن تفاصيل فاتورة الكهرباء 1442هـ، فهي خدمة وفرتها شركة الكهرباء السعودية، للتعرف على قيمة الاستهلاك شهريا من خلال البريد الإلكتروني، حيث يستلم المشترك إشعارات باستمرار تفيد صدور الفاتورة، وأيضاً في حال عدم السداد يتلقى المشترك إشعار يفيد بقرب موعد انقطاع الخدمة عنه، وقد جاءت خطوات الاستعلام عن الفاتورة على النحو التالي:

يجب الدخول إلى موقع شركة الكهرباء في المملكة. الانتقال إلى خدمات المشتركين. نختار خدمة “فاتورتك”. ننقر على خدمة الفاتورة الإلكترونية. يجب إدخال رقم الحساب بعد ظهور صفحة البيانات المطلوبة. يجب إدخال البريد الإلكتروني. علينا تحديد اللغة. ننقر على أيقونة “تسجيل”، لظهور جميع التفاصيل التي نريد الحصول عليها، ومن بينها قيمة الاستهلاك الشهري.

إنشاء حساب جديد في شركة الكهرباء بالمملكة

قبل الاستفسار عن قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء عبر موقع الشركة، لا بد أولا من وجود حساب للمستهلك على هذا الموقع، مع ضرورة وجود حساب في أبشر، فيما يمكن عمل ذلك بكل سهولة، من خلال اتباع الخطوات الآتية: